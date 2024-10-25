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東區門戶爆發區！南港核心6千坪科技水岸造鎮CP值強壓新板　「東方大境」訂簽7%狂吸買氣

▲▼南港,東方大境,訂簽7%。（圖／東方大境提供）

▲「東方大境」挾東區門戶發展能量，推出訂簽7%輕鬆付款，現場人潮買氣旺。

圖、文／東方大境提供

南港伴隨東區門戶計畫發展，引動兆億資金挹注量能，近年全力加速蛻變，隨產業爭相進駐與國際科技盛事，成為台灣迎接全球AI浪潮的焦點，加上NVIDIA輝達轟動宣布在台擴大投資，第二座研發中心預定進駐位於東區門戶西軸的「潤泰玉成」A辦大樓，全球科技巨頭的高科技產業軸帶在此聚首，形成媲美矽谷舊金山灣區的高科技新富圈，其中得天獨厚對坐大直水岸視野的基隆河流域，與科技總部形成的“南港新灣區”，成為科技菁英瞄準的宜居新聚落。區內近6000坪大型都更指標首發案「東方大境」，推出訂簽7%優付方案，輕鬆付款條件與總價門檻驚豔全區，不僅狂吸科技業，更讓客戶直呼南港核心CP值甚至遠勝新板新案，挾輕鬆入主東區門戶增值潛力爆發區與全街廓開發強勁能量，公開即成為北市買氣指標！

▲▼南港,東方大境,訂簽7%。（圖／東方大境提供）

▲「東方大境」位東區門戶西軸商辦運籌聚落旁水岸首排，散步緊鄰輝達研發中心、萬坪商場，更是區內水岸首發指標案。

搶進440公頃東區門戶新主場！南港灣區「新經濟」能量爆發區

佔地440公頃東區門戶計畫，近年AI半導體、生技等新經濟產業全面向此聚攏，形成具備上、下游完整產業生態鏈的高市值「新經濟特區」，而隨最東側經貿特區發展，近幾年逐漸趨飽和，加上擁上萬坪商場規劃的國泰調車場、國產實業等巨型複合開發陸續於東區門戶西軸開工，東區門戶的”新主場“即將全面翻轉，由最接近信義的水岸門戶入口強勢接棒，「東方大境」霸佔松山、內科、南軟的產業黃金軸心，5分鐘往來內科與南軟園區，一路串起松山車站至南港車站精華生活軸帶，未來出門信步即達萬坪複合商場，並緊鄰大型A辦密集造鎮的「商務運籌特區」，加上周邊都更計畫遍地開花，將全面翻轉區域街廓，匯集高科技產業聚落與水岸生活複合開發的新型態生活，目前以相對低基期，就能搶進堪稱東區門戶未來30年含金量最高的潛力生活圈。

▲▼南港,東方大境,訂簽7%。（圖／東方大境提供）

▲「東方大境」位居基隆河水岸第一排，享水岸闊境視野，散步就是成美河濱公園。

近6000坪森態複合聚落，水岸、公園、頂級商務俱足

「東方大境」雄琚基隆河水岸首排，由國賓大建設與雄域建設興建，禮聘日本建築師丹下憲孝操刀，移植東京二子玉川複合開發概念建築視野，全區整合近6000坪全街廓開發巨闊造鎮，一期基地為1388坪，共規劃1棟14層、2棟24層SRC地擎天地標，坪數19至39坪的河景住宅，基地自帶一片廣達687坪的中央森林公園綠嶼，並特別選用環保材質鋪面，為南港都會綠意森態與海綿城市盡一份共好之力，在公設規劃上，禮聘涵碧樓亞洲會所大師王勝正，除了打造豐富休閒公設，更訂製一座都會Resort浮空泳池俱樂會所，結合水岸群樓、生態森林、商務A辦一體自足，形塑一座職、住、遊、憩All in one的高質感新型態城市聚落。

▲▼南港,東方大境,訂簽7%。（圖／東方大境提供）

▲「東方大境」為近6000坪全街廓開發的複合型態新聚落，結合水岸、公園、住宅、商務為南港區內水岸首發指標案。

訂簽7%輕鬆付款 吸科技業菁英搶佈局：CP值超越新板

「東方大境」搭配訂簽7%輕鬆付，掀起新一波高階科技新富移居潮，更有科技、電子業人士，在公司優先通知未來工作將遷至鄰近區域以前，就率先佈局與同事相揪卡位，不僅未來就近上班，更買在區域第一波起漲前，購屋客戶更表示，驚豔能以低於新板單價，買在北市南港未來核心一級地段。伴隨未來5年內鄰近頂級商場、一級商務A辦相繼完工，又有國際集團相繼入駐，帶動強大高級租賃需求，也成為長期置產看好的新焦點。

【東方大境】
暸解更多：02-27825888
接待會所：南港路三段128號（中華賓士對面）
官方網頁：https://www.newland.tw/one/BIG_Vision/
 

關鍵字：南港東方大境訂簽7%

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