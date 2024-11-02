建商提升品牌形象　都更老屋變身旅館、藝展空間

▲建商都更整合，買下老舊房屋之後如何使用？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

建商都更整合，買下老舊房屋之後如何使用？除常見的閒置、出租、作為整合據點之外，也有建商會改造成旅館、文青咖啡廳，或是作為藝文展覽空間。專家表示，越來越多建商會導入藝術元素、辦展覽，這種作法能凸顯建商質感，對品牌形象也有加分。

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台北市素地稀缺，建商推案大多透過都更危老，口袋夠深的建商會直接購入老屋，以利建案整合推出。然而，若建案沒那麼快推出，那這些老屋如何使用？

以台北市指標個案為例，富邦建設10年前標下合作金庫前宿舍，該老屋位於信義路四段巷內、捷運大案站旁，富邦取得後改造成「富藝旅」，而該處1年前曾作為指標建案「富邦藝庭」接待中心，由於空間夠大，也結合藝術與美食等元素。

富邦建設董事長宋良政表示，2024年堪稱富邦的藝術元年，「富邦藝庭」花約10年與鄰里建立信任關係，後來有許多地主加入都更，目前已送件報核，預計明年Q3才會開案，未來規劃將以中小坪數為主。





▲佳元建設成功整合民生東路二段10棟透天，不急著推案，拆屋後先舉辦大型戶外展。（圖／業者提供）

另外，民生東路二段、中原街口過去有10棟透天，佳元建設買下7棟，另外3棟合建。佳元建設取得建物土地後，沒有急著推案，去年初拆屋之後將373坪基地打造成大型戶外藝術展「佳元當代藝術力量」，且為期長達8個月。

事實上，當時該案建照早就拿到了，大可以直接推案，或是租給停車場增加受益。不過，佳元建設董事長蔡錫全表示：「就是想做有意義的事，而之所以選擇戶外展，是希望藝術也能平易近人、雅俗共賞，讓鄰里鄉親更能接觸藝術。」

蔡錫全表示，戶外展結束後，基地搭設起「佳元當代美術館」接待中心，目前銷售已進尾聲，「而事實上這棟接待中心，最初就是以博物館、美術館的構想搭設，因此在拆除之前也還會陸續在此空間舉辦藝術展覽。」

房市專家何世昌表觀察，越來越多建商、代銷傾向在建案前期導入藝術元素，這種作法一來能凸顯建商質感，二來對品牌形象也有加分，甚至在地方的連結與情感聯繫上都有正向幫助。

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