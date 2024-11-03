買預售屋需要驗屋嗎？過來人答案一面倒　專家：有問題可以改

▲買預售屋有需要驗屋嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房可謂人生大事，「驗屋」也是相當重要的一環。近日有網友發文透露，他上網查詢時，發現驗屋公司有非常多家，如果買的是預售屋，還需要找公司驗嗎？還是自己針對重要的部分驗一下即可？對此，信義房屋專家表示，主要還是看這位網友有沒有相關經驗。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「預售屋需要驗屋嗎」為標題發文，提到他上網搜尋後，發現現在有很多家驗屋公司，但是有些沒店面，有些沒官網，也有些的評論數很少，為什麼會有這麼多的驗屋公司？

接著原PO也說，中古屋和新成屋都是以現況交屋，那預售屋的話，有需要特別找公司驗屋嗎？還是自己針對重要的部分簡單驗一下就好了呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前被說買上千萬的東西為什麼要省一萬的驗屋費搞得自己也不心安，我就被說服了」、「很多項自己來就行，有些工具不用太高級」、「基本一萬多左右花一花就好，太貴就不要，跟保險一樣不見得用到」、「要驗屋，可以改的建商會改，無法改的你也會知道問題，也可以解決」。

針對驗屋公司怎麼選？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以找大一點的公司；至於預售屋要自己驗還是找公司驗？則是看自己有沒有相關經驗，如果發現預售屋有問題的話，也可以及時請建商改善。