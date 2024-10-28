投資客全退場　在地認：高雄成交量爆衝期結束

▲央行宣布信用管制讓高雄台積效應後的成交量爆衝期宣告結束，且第7波信用管制後，投資客全退場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導。

受到打炒房氛圍影響，近期高雄預售市場冷清，出現大案延後進場轉趨低調，連預約客都腰斬，讓不少代銷業者叫苦連天。專家透露，觀察近期案場來人，台積效應後成交量爆衝期宣告結束，且第7波信用管制後，投資客全退場。

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高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，央行宣布第7波信用管制後，市場來人來急凍，限貸已在中古市場傳出災情，過熱市場一下冷卻，指標預售案周末來人量，也是最明顯指標，除非有舉辦活動吸客，才會出現明顯人潮盛況。

謝哲耀透露，打炒房前，本來是1個禮拜40~50組看屋客，信用管制後降到每周剩個位數，目前又緩慢回升到差不多單周20組上下，引來建商開始舉辦活動吸客。

▲26日城揚建設集團與高雄保時捷中心攜手合作，舉行「造夢者」雙品牌聯展，來人破千組，成為近期罕見來人盛況。（圖／記者張雅雲攝）

城揚建設集團董事長楊振宗表示，近期雖然房市熱度降低，但這也不是壞事，反而篩選掉一大波投機客，避免房價飆漲。不過營建成本高漲，以15樓的大樓來看，造價單坪就要17~18萬元，超高大樓更是每坪20萬元起跳，又有通膨、工料雙漲壓力，民眾預期房價下跌其實很難，預估未來房市呈現「量縮價緩漲」。

謝哲耀表示，交易量下滑是肯定，本來之前單周可以賣個5戶的預售案，現在大多剩1戶，回到高雄受台積電效應影響的「爆衝階段」前，以前因為爆衝，單周出現10、15戶的爆量買氣，現在回到正常。

而政府打房下，高雄仍有零星創價的消息傳出，像是近期實登公布，楠梓高大特區的預售大樓案「高大之森」，9月5日甚至出現單坪成交53.4萬元，改寫楠梓史上住宅單價新高。美術館特區豪宅案在第7波信用管制後，甚至還有7、8字頭的成交價傳出，在打炒房後罕見出現創價消息。

謝哲耀說：「證明需求仍有支撐，只是購屋族群回歸到首購族及自住客，目前投資客已經絕跡。」

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