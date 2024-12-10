月收7萬「只想租房」被狂勸多年！老媽突坦言：用夢想換來的

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在外租房多年，月入7萬的他總被母親狂勸，要買一間屬於自己的房子；沒想到，老媽最近突然妥協了，更坦言年輕時砸積蓄買房，搞得壓力非常大，連買衣服都要三思，「如果你的選擇是為了過自己想要的生活，那我尊重你，也希望你能活得比我們當時更自由。」

網友在Dcard發文提到，「月入七萬的我，日子過得不錯，一直在外租房住，也覺得蠻自由的，可是我媽偏偏每次見我就要勸我買房，這話題越說越膩，最後我忍不住跟她攤牌，說不想一輩子背房貸，租房其實也沒什麼不好。」

直到上禮拜回家，母親不僅沒勸他買房，更坦言他們年輕時為了買房，幾乎把所有的積蓄都砸進去，房貸壓力大到讓他們晚上都睡不安穩，「有時連換新衣服都要三思，更別說旅行、進修了，很多想做的事都因此耽擱，而那套『有房才安心』的觀念，其實也是壓著自己的夢想換來的。」

最後，母親也感性地說，「我只是怕你以後會後悔，會覺得沒買房少了保障。可是如果你的選擇是為了過想要的生活，那我尊重你，也希望你能活得比我們當時更自由。」

對此，網友們紛紛回應，「重點是你爸媽就有房了啊！你等著繼承就行了，當然沒有壓力啊」、「老了可能沒人想租房給你，我朋友帶著70歲的媽媽要租房，被很多房東拒絕，找了很久才租到」、「若將來有同居或結婚打算，真的建議要買」、「租房才是對的。不要把資金的機會成本浪費在房子上」、「老了就買套房或去高級的養生村」。