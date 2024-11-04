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苗栗社宅再+1！規劃259戶　預計2029年完工

▲▼苗栗市啟賢安居。（圖／國家住都中心）

▲苗栗市啟賢安居預計2029年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／苗栗報導

國家住都中心於苗栗縣苗栗市興建「啟賢安居」社會住宅新建統包工程，於11月30日順利決標，將由「耀寬營造股份有限公司、央典建築師事務所」統包團隊共同打造，預計2029年竣工，為苗栗縣再提供259戶社宅。截至今日，國家住都中心於全國累計已完工及決標社宅戶數共61900戶。

「啟賢安居」社宅基地位於苗栗縣苗栗市啟賢街及豐年路40巷所圍街廓，基地鄰近啟文國小、大倫國中、清華里社區活動中心及北苗市場，各項生活機能完善，且車行4分鐘即可抵達台鐵苗栗車站，距國道1號頭屋交流道也僅約8分鐘車程。

▲▼苗栗市啟賢安居。（圖／國家住都中心）

▲啟賢安居預計規劃259戶。（圖／國家住都中心）

「啟賢安居」預計規劃259戶住宿需求，其中包括三房型26戶、二房型70戶，以及套房型163戶。另外，將留設沿街綠化開放空間，延續周邊人行系統，提供鄰里交誼休憩。社宅低樓層亦規劃設置身心障礙者社區日照及小作所等社福設施，創造友善宜居的家園。

國家住都中心表示，苗栗市「啟賢安居」為中央繼「明駝好室」後，於苗栗縣新建的第二處社會住宅。107戶的「明駝好室」已於2023年開工，預計2026年竣工。兩處合計可為苗栗縣提供366戶社宅，協助在地小家庭及返鄉青年安心成家。值得注意的是，在苗栗縣仍有另一案「蟠桃好室」規劃於頭份市。

 

關鍵字：社宅社會住宅國家住都中心

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