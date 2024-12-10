床墊藏「173萬現金」被看護丟掉！　女崩潰急尋

▲看護人把床墊丟掉之後，80多歲婦人急著找回床墊，因為裡面藏有5萬歐元現金及珠寶。（示意圖／達志影像／newscom，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部一名80多歲婦女她的畢生積蓄都藏在舊床墊內，包括現金5萬歐元（約新台幣173萬元）及珠寶，結果床墊被照護人員拿去扔掉，時隔數小時之後，她才發現熊熊想起床墊內有她藏的錢，立刻報案求助，所幸最終成功尋回。

太陽報報導，這名婦女住在蒙特貝盧納（Montebelluna），當她發現床墊被扔掉，也就是畢生積蓄即將人間蒸發時，床墊已經被送到當地垃圾場，她趕緊聯絡相關單位，說明被扔掉的床墊內有她藏的錢。

警方透露，婦女當時相當心煩意亂，且她之所以把積蓄藏在床墊內，是因為害怕小偷，不信任銀行機構。部分當地媒體稱，女子的照護人員可能是在沒有告知的情況下，把舊床墊處理掉。

所幸員警與相關單位人員到場約30分鐘後，就成功找到這名婦人的床墊，所有的現金珠寶都還在裡面。員警透露，若沒有及時找到，床墊就會被報廢，「當我們找到的那一刻，她看起來非常高興，看起來好像年輕十歲一樣」。

▼女子之所以把錢財藏在床墊內，是因為害怕小偷，且不信任銀行機構。（示意圖／視覺中國，與本文無關）

