9組人搶機捷特區法拍屋　自住客1709萬行情價拿下

▲屋齡3年的社區「勝麗方程式」10月進入二拍底價1360萬元，吸引9組人馬搶標，最終決標1709萬元，拉回行情價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區機捷特區，屋齡3年的社區「勝麗方程式」出現法拍戶，6樓屋主因欠債，讓物件淪落法拍，9月首拍底價1700萬元流標，10月進入二拍底價1360萬元，吸引9組人馬搶標，最終決標1709萬元，拉回行情價，信義房屋專家表示，拍在行情價預計是自住客出手。

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「勝麗方程式」基地位於台中市北屯區敦富路上，總戶數435戶，6樓戶面積43坪3房含車物件，因屋主積欠債務，不僅有銀行團也有私人借貸，積欠債務超過2000萬元，讓物件淪落法拍，9月初首拍底價1700萬元，拆算單坪價約39萬元，無人出手，二拍底價1360萬元，吸引9組人馬搶標，最終決標1709萬元。

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆說：「首拍的底價1700萬元與目前市場行情相符，但因法拍需自備較多現金，對市場來說並無太大誘因，但二拍降價到1360萬元，與市場行情有落差，『等於是2房價買3房』，才引起9組人馬搶標。」

不過對於決標價比首拍底價還多10萬元，吳俊霆表示：「近年房市多頭，法拍市場因首拍價格趨近行情，通常多數投標人會觀望，待第二拍、待三拍時看是否會有便宜可撿，但以該社區來說，屋齡新、整體市場房市行情與熱度都不低，在幾乎無利可圖的情況下，預計是自住買盤出手。」

▲機捷特區預售案近1年成交平均單價來到52萬元，部分個案已叩關6字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

實際上觀察機捷特區預售案近1年成交平均單價來到52萬元，9場預售案中，根據最新實價登錄揭露，「富宇鉑金大苑」於9月20日成交的2房2廳權狀35坪物件，總價已經來到1985萬元、拆算單價已達63.9萬元。

「富宇鉑金大苑」最高單價則是落在7月份成交，3房2廳產品權狀55坪物件，總價2930萬元、拆算單價65.5萬元，另外大城營建機構的「大城光年」，最高單價也來到63.7萬元。位於北側的「金林梧境」中樓層3房物件，也成交到總價2543萬元、拆算單價56.6萬元。

將進場的還有遠雄建設首度插旗機捷特區的基地三面臨路的「遠雄敦富」、以及先前花費7年、斥資4.87億元整合敦富八街、南興路角地的漢宇建設，新案「SKY VISION」規劃總樓高27層超高建築。

在地代銷業者則認為：「機捷特區目前土地開發僅約5成，現在推案、興建到完工，等於是直接擁有完整機能，加上人口湧進市府也特闢12條聯外道路工程，再升級的機捷特區不會是重劃區樣貌。」

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