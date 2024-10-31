10月交易量較6月腰斬　房仲：供給量大重劃區災情慘重





▲9月央行重拳打房奏效，10月各大房仲交易量月減6~13%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

9月央行重拳打房奏效，10月各大房仲交易量月減6~13%。專家表示，10月房市交易已出現連3個月「年、月雙降」，與6月高點相比甚至量縮50%，目前雖然有零星個案降價，但買氣仍弱，最快要等到明年房貸塞車問題改善後，房市才有望回溫。

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9月19日出重拳打房，祭出第七波選擇性信用管制，而10份是反映央行效應最完整的第一個月。4大房仲今（31日）永慶、住商、中信、台屋也公布了10月買賣移轉棟數，全都是呈現年減、月減。

4大房仲10月交易量年減落在22~32%，月減則為6~12.8%。至於六都表現，4大房仲表現不一，各大房仲月減幅度最高的縣市都不一樣。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「央行打房之後，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款受限制以及期待賣方價格修正心態下，第一線狀況艱辛。」

▲4大房仲10月移轉棟數變化。（表／記者項瀚整理）

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，10月房市交易已出現連3個月「年、月雙降」，若與6月房市高點相比已量縮50%，呈現腰斬，銀行鬧錢荒短時間難解，有限的信用資源也將壓縮房市交易量能，將持續衝擊房市表現，估Q4將呈現旺季不旺格局。

中信房屋總經理張世宗指出， 目前房市正處於多空對峙的局面，在房貸排隊潮尚未緩解的前提下，交易量恐將繼續走低，尤其一些新案供給量較大、投資氛圍較重的新興重劃區首當其衝，若此趨勢持續，房價不排除出現下跌的可能性。

張世宗說：「現階段的買方變得更加謹慎，決策速度明顯放緩，追價意願降低，交易週期也因此拉長，最快要等到明年房貸塞車問題有所改善後，房市才有望回溫。」

另外，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提到，房市限貸令限縮多屋族、置產族的金流，換屋族也有1年內出售前屋的時間壓力，除了新青安身分購屋者，現在購屋舉步維艱，高總價區和推案量大的重劃區買氣消退最為明顯。

不過，張旭嵐說，在通膨考量下，市場資金逐漸轉向商用不動產，近月桃園、台中中低總價的店面、商辦和土地的成交浮現，也降低了對交易量的衝擊。

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