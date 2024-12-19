吃喝玩樂不手軟「卻住漏水房」　她嘆：我寧願省一點！網戰翻

▲原PO已經繳完房貸。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我寧願先省一點，也不要住那種房子。」一名網友發文表示，她和老公買房後，雖無法吃喝玩樂不手軟，但也會帶孩子到處走走；同事則不同，總是吃好料、到處玩，可是住的房子卻是平房，且雨天會漏水。由於兩人的想法不同，所以她就想知道，「我的三觀應該算正確吧？」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她跟老公買了房且繳完房貸了，兩個孩子目前都在讀國小，雖然無法吃喝玩樂都不手軟，也沒辦法每個假日都吃高檔餐廳，但依舊會到處走走。

至於原PO同事則不同，兩個小孩也都國小了，每個假日都會出遊、吃高檔餐廳，但是卻住在平房，「外觀至少住了有四代」，且下大雨時，還會漏水。同事總要原PO學學自己，「錢再賺就有，想買就買、想玩就玩，吃高級一點才是人生！」不過原PO則認為，「我寧願先省一點，也不要住那種房子」。

原PO和同事的兒子剛好是同班同學，「他兒子會笑我兒子，常常會說哪些高檔餐廳，『什麼！你沒吃過？有夠土包子的、真是井底之蛙、好丟臉之類的。』我兒子會回他，『總比你住會漏水，都是壁癌的房子好吧』」。原PO也補充，他們的生活品質也算不錯，只是不會一餐花4、5000元，「我的三觀應該算正確吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「各自家庭自己關起門來過日子就好，主打一個互不干涉」、「過好自己的生活就好，不要拿別人的生活方式出來比較，這種三觀不正確」、「價值觀不同，少往來」、「只要你舒服的生活模式就是最好的」、「每個人要求不一樣，重點他們開心就好」、「沒什麼好比較的，每個人的生活理念不同，各自選擇自己想要的生活」。