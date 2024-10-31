捷運小港林園線11月動工！補足1硬傷　房價凹陷區改逆轉

▲高雄軌道建設除今年初完工通車的環狀輕軌，還有捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均持續施工中。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳致平／綜合報導

高雄軌道建設持續推進，高雄捷運小港林園線繼2023年11月舉辦聯合動土祈福典禮後，預計在今年11月正式進場施作，計畫核定2030年底完工。統包商近日舉辦施工說明會。根據房地產專家分析，目前高雄軌道沿線的房價凹陷區，都落在低基期，專家分析，補足公共運輸不便的抗性，房價有機會從凹陷直接逆轉。

捷運局表示，小港林園線於2022年9月獲行政院核定後，順利在2023年完成全線機電系統標、軌道標及第一階段土建標的統包工程案採購發包作業。其中土建標統包工程係由榮工工程股份有限公司承攬施作，自既有R3小港站尾端起，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園止，長度約6.35公里。

▲高雄捷運小港林園線今年11月起正式進場施作。（圖／高雄市捷運工程局提供）

捷運局進一步指出，小港林園線第一階段土建標統包工程設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，今年11月起將陸續於沿海二路~沿海三路架設圍籬施工，未來將持續要求統

▲說明會上有不少關心小港林園線進度的居民提供意見。（圖／高雄市捷運工程局提供）

包商在施工過程中，確實依交通維持計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管制，降低交通衝擊，俾減少對周邊環境的影響，如期如質完工。

小港林園線是既有高雄捷運紅線的往南延伸，採一車到底方式提供高雄市民最便捷的服務。昨日統包商舉行施工前說明會，向周遭的小港里民報告，

高雄軌道建設除今年初完工通車的環狀輕軌，還有捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線均持續施工中，高雄市仲介公會理事陳揚智表示，小港林園線RL3站位於小港區，緊鄰臨海工業區與大林蒲一帶，被工業區包圍，均價僅13.9萬元，1字頭價格更親民。

陳揚智分析，隨著高雄交通路網建構得愈完整，捷運宅的吸引力愈強，這一帶補足公共運輸不便的抗性，房價有機會從凹陷直接逆轉，完工後房價還有機會向上攀升。