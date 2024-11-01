全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

記者陳筱惠、項瀚／綜合報導

近期在各大平台都出現匿名投稿，且直指「要交屋建案，建商要求加價或是解約」，一名網友在紛絲專頁「靠北建商」指出，預計9月交屋的預售案，因建商要漲價給了2條路，方案1解約退訂金，之外建商再給違約金，方案2重新簽約但要加價360萬元，他認為兩個方案都不合理，上網求助。

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▲近期在各大平台都出現匿名投稿，且直指「要交屋建案，建商要求加價或是解約」的糾紛。（圖／記者陳筱惠攝）

該名網友上網爆料，直指去年5月下訂台中預售屋，總價1280萬元，預計今年9月交屋，但突然接到建商電話。然後說了大一堆爛理由，就為了一個目的就是要「漲價」，讓網友生氣的是建商提出2方案。

包含方案1，建商退還訂金88萬元，退訂金並加60萬元違約金，對此方案網友表示「但問題是下間房子在哪不知道啊，原本滿心期待蓋好交屋但現在心情非常糟糕。」

方案2，加價360萬元買，並重新簽約，網友認為：「這個離譜到極點，變相要我想辦法去貸更多款來買房。」

▲近期在各大平台都出現匿名投稿，不僅高雄、三重連台中也出現相關投訴。（圖／記者陳筱惠翻攝）

網友求問：「請問有何解套方法，有何方法能維持原狀不變？」對此，不少其他網友回應，「找其他購買預售屋的住戶，聯合找律師事務所一起解決！」、「提告請求履行契約！」、「可以找消保官，沒有必要照建商意思。」

不過，近期突然大量出現「建商加價文」北中南都有，也都未直指建商名稱，有網友質疑是否是風向文？部分網友也直言：「直接公布建商不就好了？」、「怎麼不講出建設公司名字公佈，把事情鬧大政府就會介入了。」、「每天都有，每次都不說建商，放颱風假比較實在。」

面對消費者糾紛，周延法律事務所主持律師周念暉表示，依照買賣契約，出售方也就是建商本來就有配合交屋的義務，如果不配合就是屬於「違約」，一般契約條款都有違約金的規定，此外若建商在應交屋期間而不交屋時，消費者也可以主張建商持續違約，按日要求處罰。

誠銓國際法律事務所長陳祖祥補充，消費者可以主張建商履行契約，但走到法律訴訟環節，通常單戶消費者力量不足，建商就是看準這點，才敢這樣耍無賴。

陳祖祥建議，住戶們要聯合起來提告，建商房屋有可能被假扣押，消費者在法律上的贏面大。

代銷業者表示，通常只有小型建商、甚至是一案建商才敢這樣「耍無賴」，而實際案例也不多。過去這樣的案例發生後，該建商基本上也黑掉了，往後推案銷售變得相當困難，甚至只能換個品牌再出發。

不過，雖然不知原po購入的房屋總價，但加價880萬元確實頗高，真實性有待確認，過去聽過的交屋被加價金額頂多100多萬元、5%左右，而這樣的金額，確實也有部分消費者基於省事而埋單。

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