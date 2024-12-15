房仲：月薪低於3.9萬先別想買房　除非符合1條件

▲房仲認為，月薪未達5000令吉者，先別想著買房。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房仲業者瑪麗透過TikTok平台發布影片表示，月薪低於5000令吉（約新台幣3.9萬元）的民眾不要買房，若是要買房也需要符合一項條件，即伴侶薪水足夠負擔家中開銷。

中國報報導，瑪麗表示現階段能在房市購買到的最便宜房產約30萬令吉（約新台幣234.84萬元），但這也意味著每月需支付1500令吉房貸，把這筆費用從月薪5000令吉中扣除之後，每月就剩下3500令吉能夠運用，包括拿來繳保費、儲蓄等，若月薪為3500令吉（約新台幣2.7萬元），扣除每月房貸1500令吉之後，手上只會剩下2000令吉（約新台幣1.5萬元）來支付開銷費用，財務狀況將變成負數。

瑪麗也說明，月薪5000令吉以下的人還是可以買房，不過要滿足一項條件，「若伴侶薪水足以負擔家中開銷，那可能可以買房，這代表你約3500令吉的薪水是專門用來繳納房貸，但這取決於夫妻之間的協議。這只是我的意見，只要你的薪水未達5000令吉，就先別想著買房」。

▼房仲表示，目前能購買到的最便宜房產約30萬令吉，房貸大約每月1500令吉。（示意圖／視覺中國）