有蛋就有房價保證？　台中巨蛋宅發燒「至少16案將推出」

▲開發商卡位攻蛋盛況，粗估周邊至少有16處新案推出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

演唱會熱潮不斷，連帶活動舉辦地也成為焦點所在，可胃納1.55萬名觀眾的台中巨蛋，將是未來中部最大規模的演唱會場地，形成開發商卡位攻蛋盛況，粗估周邊至少有16處新案推出，信義房屋專家認為，以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，14期單價坐6望7已是趨勢。

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台中巨蛋所座落的14期榮德段與洲際段，將是繼仁平段、美和段之後的第一房市戰場，來自北部、中部的上市櫃建商爭搶購地，其中以日月光控股旗下的宏璟與鼎固-KY共同持有的洲際段247地號共4988坪基地為最大，將興建地上26層、地下3層共3棟366戶住宅，預計採先建後售模式。

▲上市櫃建商台中巨蛋周邊土地取得一覽表。

而搶先推出台中巨蛋特區首案的豐邑機構，除「豐邑豐禾」之外，緊接著推出「豐邑ONE+」，以及尚未推出的榮德段376地號，三者合計也有4134坪。寶佳機構旗下的協勝「洲際ONE」與尚未推出的泓瑞建設洲際714地號，合計約有2366坪。

此外，遠雄採雙軌佈局巨蛋、洲際特區，分別持有榮德段88地號641坪，與洲際段78地號1118坪，合計約有1759坪。達麗建設看好中部房市，也接連購入洲際段土地，合計約有1602坪。久未推案的太子建設也搶下緊鄰台中巨蛋的榮德段計1273坪。

除了上市櫃建商忙卡位之外，在地品牌建商也不落人後，如已近完銷的「敦泰一境」最高實登單價來到73.7萬元，而接下來的榮德段新案不容小覷。區域內目前為數較少的2-3房產品「大映奕居」也即將進場打先鋒，觀察巨蛋特區前撲後繼的房市狀況，長線未來性依舊看好。

在地建商則是認為：「 受到9月政策面影響，台中整體市場稱不上好，但實際上這次政策面不僅是對於消費者貸款限縮，建商也同樣面臨壓力，在稅金、營建成本、持有成本高、土地強度低的壓力下，以14來說房價沒有往下的空間。」

▲14期重劃區包圍生活機能成熟的11期重劃區，單價坐6望7已是趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

而位於水湳經貿園區，正式更名爲「台中流行影音中心」多元涵蓋動漫、遊戲、音樂、電影等功能，休閒為區域增添文化、休憩最快將於2026年對外營業

信義房屋中三區協理方浩銓認為：「14期與水湳經貿園區，都為台中最受期待重劃區，從目前土地成交單價商業用地突破百萬元，但建商仍積極獵地，未來價格仍持續攀高有望。」

14期重劃區包圍生活機能成熟的11期重劃區，西接水湳經貿園區、往東接壤G0機捷特區，方浩銓說：「14期扣除公設用地，住宅區約9成，若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，14期單價坐6望7已是趨勢。」

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