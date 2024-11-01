網友2個月前看屋被加價買走　仲介突來電：還要買嗎？

▲有網友透露他2個月前看到喜歡的物件，想下斡旋被拒收無奈放棄，金龍風暴後突然接到仲介來電，詢問他是否還想購買。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行打房重拳打亂民眾購屋計畫。網友PO文發問，透露他2個月前看到喜歡的物件，屋主底價1550萬元，想下斡旋被拒收無奈放棄，金龍風暴後突然接到仲介來電，詢問他是否還想購買，讓他擔心是否被話術？信義房屋專家表示，買房子還是回歸自身評估，要不要加價。

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原PO在臉書《買房知識家》PO文，透露他2個月前看到1間喜歡的3年大樓物件，仲介帶看結束後，向他表示該屋曾有買家出價1550萬元，屋主底價為1550萬元，已經收斡，他考慮該屋銀行鑑價1470萬元，因此想下斡旋1425萬元，被賣家仲介直接拒收。

但是3周前，仲介突然連絡他要不要加價再試試，他掙扎後認為，雖然經過金龍風暴，因為喜歡還是出價加到1450萬元，但賣方仲介仍然拒收斡旋，並透露有買方出價1550萬元成交。

直到10月底，仲介又通知該物件第2次成交失敗，因該買方隱瞞有私人貸款，因此物件又重新銷售，而且這次銀行鑑價可達1550萬元，但申請貸款時需搭配「房貸壽險」。原PO疑惑，買賣雙方解約有那麼快？且用房貸搭配壽險來提高銀行估價，達到屋主的底價「合規」嗎？還是他被仲介話術？因此上網問網友該配壽險踮著腳尖買嗎？

▲斡旋失敗，仲介會退買家斡旋金，若是成功就會直接轉為訂金。（示意圖／記者張雅雲攝）

引來網友一面倒的建議，「別買了，說不定從頭到尾只有你一個買家。」、「我不會買，他在拉價，現在房市很冷，真的冷冷冷，可能只有你跟仲介在登台激情演出。」、「到最後發現男主角也是自己，男配角也是自己那就好笑了。」

信義房屋高三區協理周清源表示，一般來說，斡旋失敗，房仲就會退買家斡旋金，若是成功就會直接轉為訂金，一但雙方同意成交後又反悔，就是賠償斡旋金額的等比金額，例如斡旋10萬元賠償金額就是10萬元。

若是已經簽約，看反悔責任歸咎於哪一方，解約就是賠1成款，由於退款只是行政流程，解約通常1~2周可完成，周清源建議，買賣雙方無法成交的原因百百種，買房子還是要回歸自己合理評估，要不要再加價。

至於房貸搭配房屋壽險，實務上是有可能因此增加貸款額度，不過目前財政部已通令八大行庫，不可在承作新青安時，要求以搭售房貸壽險作為交換條件。

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