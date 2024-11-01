新鮮人租到楠梓發霉屋　內行一看：租賃合約「特別設計過」

記者張雅雲／高雄報導

社會新鮮人租屋容易踩雷，有網友在《Threads》發文，10月租下1間高雄楠梓小套房，沒想到打掃時，發現大踩雷，不僅床板、地板全發霉，床板搬開底下都是昆蟲屍體，更誇張的是，房東的契約特別「設計過」。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲有網友在《Threads》發文，10月租下1間高雄楠梓小套房，沒想到打掃時，發現大踩雷。（圖／記者張雅雲攝）

原PO日前在網路論壇《Threads》發文，並向《ETtoday新聞雲》投訴，透露她是大學剛畢業的社會新鮮人急著租屋，10月8日看房當天就簽約，並繳納2個月押金、首月租金共1萬6500元，並與房東許男約好10月11日起租搬入。

▲網友一掀開床板清潔時，卻發現底下全是大片發霉。（圖／網友提供）

10月9月先到小套房整理房間時，沒想到一掀開床板清潔時，卻發現底下全是大片發霉，還有蟑螂跟蟑螂蛋，踩到還有昆蟲殼的破碎聲，嚇到連夜傳訊息給房東，要和許男解約。

原PO表示，當時10月10月房東有回電口頭同意解約，後續卻避不見面也不回電話、訊息，並直接扣下套房月租金5500元的「1租2押」，等於原PO一天都沒入住，就被扣了1萬6500元。

▲網友看屋時，屋況正常並附基本家具、家電。（圖／網友提供）

記者致電房東，他表示任何家具有發霉一定換新，包括電器、家電損壞也會維修，修不好就是換新，屋況如果有問題一定處理到好，租約就是依合約內容履行。

仔細一看雙方的租賃契約，竟然不是內政部的標準範本，只有一張簡略的A4的租賃契約書，洋洋灑灑19條，在地房仲透露，不少條是僅對房東有利的條款，像是契約內直接約定租客提前解約，需要賠償2個月押金與1個月租金同額的違約金，以及租約到期前1個月，須提前通知不續約，否則視同續約1年。

若任一方不續租，租客不能藉詞推諉或主張任何權利，若不交還，租客需賠償房東每月月租金5倍的金額，租客絕無異議。還有手寫的「防自殺條款」，規定租客若發生刑案，不論自殺既遂或未遂，租客或其近親都須全額賠償房價貶損的價格，若貶損價格少於800萬元，則以800萬元計。

▲該分租套房位於高雄市楠梓區，目前1樓堆放雜物，2~4樓都為前後雙套房。（圖／記者張雅雲攝）

這份僅保護房東的租賃契約，也讓在地仲介開了眼界，甚至只有租客需填戶籍地址。

高雄市仲介公會理事陳揚智透露，「這份契約明顯有別標準版本，是特別設計過，而且沒提到房東提供的設備，若有問題該怎麼處理等規範，沒有相同保障租客，若有租屋糾紛也能投訴消保會，進行雙方協調。」

而該分租套房位於高雄市楠梓區，據了解，屋主就是房東許男，2020年在法院4拍時入手，為地上3樓透天，地坪19.3坪、建坪44.66坪，僅許男1人投標，得標價格為167.11萬元。

原PO透露，該棟透天共有4樓，目前1樓堆放雜物，2~4樓都為前後雙套房，整棟有6間套房出租，她沒有注意是否滿租，不過4樓對面已有女租客租住，若以租金換算，租金年收39.6萬元，先不計其它成本，租4.2年就整棟回本。

▲該套房位於楠梓火車站附近，周邊生活機能相當發達。。（圖／記者張雅雲攝）

原PO氣到在網路PO文要大家避雷，竟有前租客私訊她，發現許男之前就曾在租客想退租時，故意不出面點交解約，讓租客誤以為已經解約，卻又利用租金請求權不得超過5年的期限，選擇在4年10個月時，提告房客沒有解約，因此依照租賃合約積欠1年租金。

根據司法院的判決系統顯示，受害民眾至少高達30人，向前租客索賠至少上百萬，不少前租客被告得一頭霧水，還曾鬧上新聞。

懋元法律事務所律師張簡明杰表示，簽約前一定要點交清楚，並拍照存證，如入住後發現不妙，立即拍照存證通知房東，若房東置之不理，最好以存證信函寄送說明，並保留證據，作為要求終止租約證明。

至於租賃契約，除非舉證租客被詐欺、或脅迫而簽約，可以申請撤銷契約，否則就是依據雙方都同意簽訂的合約內容賠償違約金。若無保存雙方解約訊息或電話，要發存證信函，則必須以雙掛號寄到房東戶籍地址，若無人簽收，建議當事人聲請公示送達，較有保障。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」