【廣編】央行重拳打房台灣房市降溫有感　資金配置轉向海外不動產

▲大紅花開發商klmetro公司負責人劉德發拿督與利河伯地產合影。

圖、文／傑芳廣告提供

台灣房地產市場歷經央行祭出打炒房、台海軍演等因素，全台房地產市場買氣急遽降溫，不少投資置產族目光轉向海外市場。

近期，因藝人周杰倫、伍佰在馬來西亞住過的奢華海上渡假飯店「大紅花」，稀有的海上建築與大尺度的房間，在沒有地震天災的馬來西亞，就像是獨立的世外桃源，深受台灣人喜愛。

據業者透露「大紅花」住宿資料中，近期有50%的住房客來自台灣，「大紅花二期」klmetro公司負責人劉德發拿督就說：「馬來西亞與台灣的溝通沒有隔閡，多數生活習慣也都相當相同，也同樣擁有華人特徵『有土斯有財』的觀念。」

「大紅花二期」預計2029年完工，規劃規模大於一期2倍，房間數量也是2倍增加，一戶從650萬元至千萬元的售價，年投報率超過6％，也吸引不少想投資台灣人關注。

Rehoboth Realty利河伯地產負責馬來西亞地區業務的COO何迎家表示：未來將陸續舉辦全球熱門系列海外投資不動產的講座，持續於各地舉行，像包括馬來西亞、澳洲、杜拜…等優質海外地產，還會邀請全球開發商前來會場坐鎮，未來更有第三方機制認證以及專業稅法專家協助，讓海外不動產交易公平、公開完全透明，也讓利河伯地產成為此次台灣資金停泊的最佳夥伴。

利河伯地產公司網址：https://www.rehobothgroups.com/zh