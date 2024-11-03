詐騙集團名下昔「全台最高樓」27樓　帶租約3千萬拍賣　

▲高雄知名地標「長谷世貿聯合國」27樓的商辦，法務部行政執行署高雄分署11日將舉行拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「飛耀自治互助聯誼會」涉嫌違法吸金逾億，其中位於高雄知名地標「長谷世貿聯合國」27樓的商辦，為該集團被查扣的犯罪所得，法務部行政執行署高雄分署11日將舉行拍賣，底價3000萬元，根據拍賣公告，目前尚有租約，月租金2.7萬元，換算投報率約1%。

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「長谷世貿聯合國」位於高雄三民區民族一路，1992年完工，屋齡32年，樓高221.6米，共地上50層、地下5層，是全台首棟高度超過200公尺的建築物，也是當時全台第一高樓，直到1993年被台北市新光人壽保險摩天大樓取代，也是高雄人稱「50層樓」的地標大樓。

根據高雄分署指出，2013年11月間，白桂錦等人成立以吳連強為會首的「飛耀自治互助聯誼會」，並為將所收取的投資款做其他投 資之用，2014年2月25日，在高雄市成立「勝育投資開發股份有限公司」，由白桂錦擔任該公司董事長，吳連強擔任該公司監察人。

集團以年報酬率 658.96％等高額獲利為號召，對外標榜該互助會為「改良式互助會」、「無死會」、「無倒會風險」、「獲利較銀行利息或坊間任一投資為高」，吸金所得則是用來購買多筆房產和土地。

主嫌吳連強等7人被屏東地檢署起訴後，經屏東地方法院判刑確定並宣告沒收犯罪所得，其中位於高雄市的世貿大樓中第27樓，為該集團被查扣的犯罪所得，高雄分署11日進行變價拍賣。

▲該戶含車位總坪數為105.25坪，底價3000萬元，11日將舉行拍賣。（示意圖／法務部行政執行署提供）

該戶含車位總坪數為105.25坪，底價3000萬元，換算單價為28.5萬元，根據拍賣公告，該戶由台灣萊因技術監護股份有限公司承租中，租期至2026年12月31日，每月租金2.7萬元，拍定後不點交，換算單坪租金約為257元。

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，近年高雄受產業效應帶動，商辦市場堪稱史上買氣最熱絡，成交價跟租金行情雙創歷史新高，根據實登，該棟商辦近1年成交均價為14萬元，社區最高價為今年4月頂樓成交價創下的19.88萬元，以目前拍賣底價來看，略高於市場行情，對於投資人來說吸引力不大。

不過該區發展成熟，商辦不多，「長谷世貿聯合國」因屋齡較高，月租金約300~500元，附近新商辦租金行情約1200~1300元水準。

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