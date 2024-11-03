央行理事：投資客「賭寬限期」房價會漲　管制應加大力道

▲央行理事表示，房市管制應加大力道。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

中央銀行9月理監事會決議升準不升息，且祭出第7波選擇性信用管制，對買房的寬限期做出更多規範。央行理監事會議事錄今天出爐，有位理事指出，有些人將不動產當成流動性資產炒作，且在賭寬限期期間房價往上漲，房市管制應加大力道。

央行9月理監事會決議調升存準率1碼，且祭出第7波選擇性信用管制，管制措施包含新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期。

央行指出，新增規範自然人名下有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期，是為了防堵借款人運用財務槓桿進行炒房；據推估，總購置住宅貸款中，近2成民眾已有房屋、仍申請1筆購屋貸款。由於這類人數眾多，如果給寬限期，易被用於短期炒房。

議事錄當中，有位理事指出，有些人將不動產當成流動性資產炒作，且在賭寬限期期間，房價會繼續上漲，因此，房市管制措施應加大力道；投資者應使用自己的錢投資房地產，否則未來房價一旦反轉向下，甚至出現硬著陸，恐影響金融穩定。

也有理事認為，雖然央行加大房市管制力道，成效應會更好，不過台灣經濟基本面表現佳，炒房者不一定完全依賴貸款，這次信用管制抑制房市的成效值得觀察。

值得注意的是，多位央行理事關注提高存款準備率，是否會讓民眾更難貸款。

數位理事認為，提高存款準備率可緊縮資金，然而，也可能改變銀行法第72條之2的分母結構（存款總額及金融債券發售額之和），也就是說，總存款減少、分母縮小，更容易逼近30%的規範上限，增加購屋者獲准核發房貸的難度。

有位理事則說明，依據學理，調升存款準備率會影響銀行存放款數量，但銀行存放款還會受到資金匯出入、出口成長及國內經濟狀況等諸多因素影響。以央行前次（7月）調升存款準備率為例，7、8月全體銀行放款餘額仍持續上升，存款餘額先升後降，但還是高於6月底，顯示銀行近幾個月持續授信及吸收存款，信用創造過程沒有受到明顯影響。

理事表示，今年8月本國銀行第72條之2比率變動不大，而分子（住宅建築及企業建築放款）與分母均增加，顯示分子與分母受到央行調升存款準備率的影響有限。

這位理事補充，目前銀行體系資金仍屬充裕，銀行解約央行定存單來提存存款準備金，因此調升存款準備率不致於出現限縮銀行法第72條之2比率的分母情形。

而對於央行9月新增規範自然人名下有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期，多位央行理事提醒，須關切因繼承而持有房屋的狀況，建議將社會特殊情況及實務需求一併納入考量。