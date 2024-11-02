第一次談戀愛　她見「男友洗澡1習慣」嚇：傷皮膚！一票喊正常

▲男友洗澡只需要一瓶三合一沐浴乳就搞定。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個人洗澡習慣各有不同，有些人會使用許多瓶瓶罐罐，但有些人一瓶搞定全部，一名女網友表示，母單多年終於脫單了，但她發現男友洗澡時，居然是用瓶「三合一沐浴乳」，洗臉、洗頭、洗身體都用同一罐，讓她很震驚，「這是正常的嗎？」貼文掀起討論。

女網友在PTT發文，「被男友的習慣震驚到」，母單多年，終於在前陣子交了男朋友，平時清潔洗臉、洗頭、洗身體，都會用不同的產品，甚至清洗私密處也會有特別的產品，但男友卻只用一瓶三合一沐浴乳全身清潔，讓她感到驚訝。

她認為，三合一的沐浴乳一般只會在軍中使用，「還是男生其實都這樣方便就好，是我太大驚小怪了？」她擔心三合一沐浴乳清潔力太強，洗完皮膚會很乾，不然就是清潔效果太差，「長時間用不會對皮膚不好嗎？」

貼文曝光，網友直呼很正常，「會不會管到海邊去？這樣職業軍人是很髒嗎？沒異味就好了吧」、「如果他這樣洗膚況都沒問題，是可以不用管太多」、「很正常，而且這種型的通常膚質都很好，天生麗質，還有用肥皂洗全身的」、「很正常啊…男生大部分只在乎好不好洗，女生花一堆錢買那種不知道有沒有用的才奇葩」。

不過有網友指出，「不正常，基本是當兵結束就不會買的東西，而且那種三合一其實很滑不好洗掉」、「在意頭髮的人，正常都不會喜歡這種東西」、「傷身體不至於，但如果很注重頭髮的人，就不會用，可能會傷髮質」。