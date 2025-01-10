女友嗆有房才有未來　工程師「存款400萬All in」硬買！結局哭了

▲女友狂盧要買房。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名在新竹工作的工程師分享感情故事，透過同事介紹認識女友，交往後很快地就同居了，不過女友因職場壓力和比較心態，頻頻要求購置房產和車輛，去年All in存款，買了兩千多萬的中古小兩房，之後女友還不斷要求買車、出國玩，原PO提出錢不夠的困擾，女友竟嗆「你不是年薪兩百萬，幹嘛一直哭窮？」

工程師在Dcard發文，在同事牽線下認識了女友，兩人很快就決定同居。大部分的生活開銷，包括房租和家用，都是原PO負擔，女友則支付水電等較小額費用。女友是個喜歡炫耀的人，逢人就宣傳談戀愛的事情，「剛交往沒多久，辦公室的人都知道我是在xxxx公司的工程師」。

原PO坦言，起初兩人生活簡單，但隨著女友在職場上聽聞其他同事的奢華生活，逐漸感到不滿，並屢次向原PO提出購屋和提升生活品質的要求。新竹的房價對原PO來說很有負擔，想工作幾年再買，但女友非常急，甚至還說「你如果沒買房，我覺得我看不到我們未來在哪」。最後，他在去年簽約買了一間中古小兩房，價格超過兩千萬。

原PO透露，為了買這間房，All in所有的存款與股票，「差不多夠付20%的頭期款，剩下的裝潢款只能再用信貸補上了」。買了房後，女友又開始每天喊著要買車，他無法再拿出錢來，只能說再等等。某次，女友說想出國，並要他出機票錢，他表示可以出，但付完就有點窮了。

沒想到女友卻大聲指責，「你一個月不就七萬元的房貸嗎，一年不也就八十幾萬，年薪兩百萬扣掉八十萬也還有一百多萬欸，還有這麼多錢，還在那邊叫叫叫，是在叫什麼？幹嘛一直哭窮」。多次溝通無果，在這樣的壓力下，他感到身心俱疲，最終選擇提出分手，並請女友儘速搬離他的房子。

貼文曝光，網友紛紛感嘆，「找到人生下半場的好隊友，比女朋友重要太多，好不容易爬到PR前10，被她平均下來回到底層」、「以後先別報身家，問就說一般工程師，連有房都先別說，好好的觀察對方再說」、「她根本不愛你，還好你醒了」、「好險你在婚前買房」。