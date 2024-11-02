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35歲退休「3萬孝親費當房租」　親戚酸：老了很可憐！網見驚人存款

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲表哥月給3萬孝親費當房租。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「死不買房，老了會後悔嗎？」一名網友透露，表哥才35歲就退休，給長輩3萬孝親費當作房租，不料親戚認為他應該買房，不然以後老了會很可憐。對此，表哥回嗆「房價不跌，我就不買」，主張月付3萬可以付110年之久，未來還想去各國家旅居。文章曝光後，網友直呼「笑死，就說住家裡了，等繼承啊」。

一名網友在PTT表示，表哥35歲就退休了，並不打算買房，住家裡月給3萬孝親費當房租，沒想到反被親戚勸說，「趕快買房子，不然噴了，以後老了會很可憐」。

結果表哥一臉不以為意回應，「房價不跌，我就不買」，還稱每個月付3萬房租，他可以付110年之久，而且未來想去世界各城市旅居一段時間。

聞言，原PO認真發問，「表哥這種觀念對嗎？還是親戚是對的？以後老了會很可憐？」

底下網友熱議，「3*12*110年=3960萬，你表哥35歲有4000萬，猛」、「現在房市就吹泡泡啊，不買也是有道理，不過泡泡的破了死的肯定不只房市，很難說對錯」、「不結婚幹嘛買」、「他爽就好了啊，反正又不仰賴他人，生活方式很多種」、「不婚不生不買房，躺平笑看超高齡少子」、「他又不用租，等爸媽死了就是他的了」、「笑死，就說住家裡了，等繼承啊」。

關鍵字：表哥買房退休房租孝親費

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