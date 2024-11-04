「女藝人御用名醫」買高雄1.5億店面　搶進「醫美一條街」

▲王姓自然人以1.5億元入手大樓店面，目前還有「雅典娜整形外科」，目前仍營業中。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄巨蛋商圈發展成熟，引來不少醫美店進駐，根據實登，王姓自然人以1.5億元入手「雅典娜整形外科」店面，該診所目前仍營業中。信義房屋專家表示，博愛路醫美診所多，已成「醫美一條街」，競爭相當激烈。

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根據實登，該店面為1、2樓的大樓店面，目前有「雅典娜整形外科」營業中，8月以1.5億元成交，地坪15.64坪，建坪241.89坪，屋齡32年，換算單坪約62萬元。同案2020年曾有交易紀錄，成交價為1億4900萬元，等於持有4年賣家僅客氣獲利100萬元就換手，換算單價為61.6萬元。

▲巨蛋商圈發展成熟，店面釋出量相當稀少，不少屋主都是當成金雞母收租。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店面新買家為王姓自然人，對照地籍謄本，買方登記地址在中壢區六和路的京和悅有限公司，該公司負責人為王朝輝，推斷就是買方。而王朝輝是知名整形醫師，不少知名女藝人都曾被拍到進入王朝輝的醫美診所，被譽為「天后御用整形醫師」。

另查此案賣家為亮軒生物科技，根據《台灣公司網》顯示，亮軒法人代表為辰澤企業有限公司，負責人也是王朝輝，儘管實登並無備註，在地仲介推斷，「巨蛋樓店平均成交行情是單坪60~75萬元，此案低於市場行情成交，研判是關係人交易，多半是公司之間的資產規劃考量。」

成交時間 位置 現況 總價 坪數 買家 2023/2 博愛二路 享溫馨巨蛋店 4億7750萬 地坪 249.26坪、建坪 377.85坪 享溫馨企業 2024/8 博愛三路 雅典娜整形外科 1億5000萬 地坪 15.64坪、建坪 241.89坪 王姓自然人

▲博愛路近年成交紀錄。（ETtoday製表）

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，博愛二路是北高雄的主幹道，知名的農16、巨蛋商圈都在博愛二路沿線，也有捷運紅線經過，周邊商圈發展完善，進駐的人口多且密度高，已形成集市效應，帶動店面租金成長。

黃識頻補充：「自2023年至今，博愛二路、三路兩側的店面產品，僅2筆成交，包括去年2月享溫馨企業以4.77億元取得享溫馨巨蛋店6成產權。」

信義房屋漢神巨蛋店業務謝長宏表示，目前博愛路店面租金每坪約1000~1500元，若是三角窗物件租金更是驚人，由於高租金行情不是一般產業能負擔，相對獲利能力較高的醫美產業較有機率進駐。該路段包括愛爾麗、君綺、順風等不少連鎖品牌早已卡位，堪稱「醫美一條街」。

▲智麗博愛醫美診所分租下全聯三角窗空間。（圖／記者張雅雲攝）

另外，全聯2022年租下位於博愛三路、重上街口的大型店面，月租金120萬元，由智麗博愛醫美診所分租下三角窗空間，5月開幕，地段相當明顯還有廣告效益，估計單坪租金也要1500~2000元。

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