台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路

▲施俊吉說：「為何要我下台？我合理懷疑是我擋人財路。」（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「我任期還有2年，今天卻是我上班倒數第二天，為何要我下台？我合理懷疑是我擋人財路，也擔心國家土地被賤賣。」台灣金聯董事長施俊吉提出他的懷疑與擔憂，並把即將上任的新董座呂政璋、民進黨中常委蘇治芬的合照秀在大螢幕上。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

先期傳出，台灣金聯董事長將換人，將由現任施俊吉改為呂政璋，引發不少爭議。除了呂缺乏財經背景，家族成員挪公款潛逃案件等等，此外他也曾任雲林縣農業處長，與雲林關係頗深，這讓施俊吉直言：「合理懷疑與台灣金聯史上最大的雲林北港土地標售有關。」

施俊吉表示，雲林北港工業區土地標售（原萬有紙廠）過去台灣金聯花了10多年產權整合、環境清理，在去年10月第一次公開標售，公告底價33.8億元。沒人投標後，7月調整標售策略，但也只有1人投標，且金額僅13.08億元，遠低行情而留標。

施俊吉說：「我任期還有2年，今天卻是我上班倒數第二天，為何要我下台？至今我都沒有得到一個答案，想來想去，我合理懷疑是我擋人財路，因此也非常擔心國家土地被賤賣。」

施俊吉口中的懷疑擋財路、擔心國家土地被賤賣就是雲林北港土地標售案。記者會中，施俊吉把呂政璋、民進黨中常委蘇治芬的合照秀在大螢幕上，並稱蘇治芬阻礙該土地標售進行，包括召開協調會、發表環境污染言論、地目該由甲種改成乙種等等。

▲施俊吉把呂政璋、民進黨中常委蘇治芬的合照秀在大螢幕上。（圖／記者項瀚攝）

施俊吉說：「長期以來一直有地方勢力覬覦這土地，甚可能希望從中獲利，事實上這塊土地有不少業者想標，但地方勢力不斷干擾，產生疑慮與畏懼，因而退卻。」

施俊吉認為：「就是有人希望土地降價，但這塊土地是國家資產，絕不可能賤賣。」他說，始終沒得知被要求下台的原因，「所以我擔心，這背後與該土地標售有關，也擔心未來這塊國家土地會被賤賣。」

而關於董事長撤換一事，施俊吉有試圖與政府高層聯繫嗎？

施俊吉說：「我確實認識賴清德，過去跟卓榮泰的相處也很愉快，他（卓）9月的時候還在都更博覽會上摟著我的肩，說我是他的老長官，非常感動，但董事長撤換一事我沒有聯繫他們，因為我從不是個會走後門的人。」

當時董事長撤換，是財政部次長阮清華通知施俊吉。施俊吉說：「我知道這不是財政部能決定的，所以也不追問他什麼，我只告訴他，不要羅織我的罪名。」

對此，蘇治芬在臉書發文回應，她說：「台灣金聯的人事安排，我是看媒體報導才知道的，如果你（施俊吉）知道人事任命的真相，一定會向我道歉。」

蘇治芬接著說：「與其莫須有的影射，不如光明正大，才符合你的風格，不是嗎？有時候，人選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道⋯⋯祝你一切安好。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」