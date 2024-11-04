前8月預售總金額1.75兆「超越去年全年」　房仲：8月已現月減

▲專家認為，2024年第四季的預售市況，在銀行緊縮銀根和央行信用管制的影響下，有望進一步冷卻。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

8月起因各家銀行緊縮房貸銀根，加上央行祭出「不動產減降令」，讓整體房市買氣明顯降溫。其中，預售市場前8個月的表現，已經逼近2023年全年的數據，專家認為，2024年第四季的預售市況，在銀行緊縮銀根和央行信用管制的影響下，有望進一步冷卻。

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根據內政部實價登錄數據，前8月的預售住宅交易件數達到10萬220件，對比去年同期增幅高達61.7%。總銷金額高達1.75兆元，YOY成長幅度高達84.2%。若與2023年全年數據進行比較，2024年前8個月的交易件數，已經達到2023年全年的97.6%，差距不到2500件。而今年前8月預售總銷金額高達1.75兆元，更已經超越去年全年。

▲預售屋表現列表。

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析：「2024年在台灣整體經濟景氣蓬勃、低利率持續的大環境下，帶動預售市場表現火熱。但也是在如此激情的市況下，使得房貸逼近滿水位，各大銀行紛紛緊縮房貸，不僅貸款成數轉趨保守，房貸利率也隨之攀升。」

而在央行8月祭出「不動產減降令」後，8月的預售市場全台成交件數8597件，月減32.6%；總銷金額1503.5億元，較7月下滑33.7%。陳金萍認為：「 第四季的預售市況，在銀行緊縮銀根和央行信用管制的影響下，有望進一步冷卻。」

▲代銷業者認為，其實房市或市場，沒有像大家想得那麼恐慌。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者、海宇國際總經理周世凱則認為：「未來銀行房貸緊縮現象是否持續，以及是否會有新一波的房市管制措施，值得持續觀察。但實際上政府對自住、首購都相當友善，其實房市或市場，沒有像大家想得那麼恐慌，投機的客戶少了，但以目前的狀況，普遍業界不會有太多聲音，將以持平態度為主。」

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