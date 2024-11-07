ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄都發局完成「容積移轉許可」要點修訂　5大重點一次看

▲高市府都發局完成容積移轉許可要點修訂。（圖／高雄市政府都市發展局提供）

▲高市府都發局完成容積移轉許可要點修訂。（圖／高雄市政府都市發展局提供／下同）

記者陳致平／綜合報導

高雄市政府為加速推動淨零城市理念，調整容積移轉折繳代金辦理方式， 已於10月7日施行生效，都發局強調，本次修法有五大重點，包括容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算，訂定開挖率及綠覆率規範。

都發局長吳文彥表示，修法為避免容積移轉結果，對於接受基地造成過量之交通負荷、消防救災及基礎設施承載等環境衝擊，特別針對接受基地提送都市設計審議門檻、臨接道路條件、地下室開挖率及綠覆率等規定，皆參考其他五都相關規定一併修正。

▲高市府都發局完成容積移轉許可要點修訂。（圖／高雄市政府都市發展局提供）

▲都發局調整可移入容積量上限。

都發局表示，市府原採用一半捐贈公共設施保留地，一半以公告現值折算繳納代金的方式，為符容移辦法第九條之一「接受基地得以折繳代金方式移入容積，其折繳代金之金額，由直轄市、縣（市）主管機關委託三家以上專業估價者查估後評定」規定，因此修正回歸容移辦法規範內容。

都發局指出，訂定市價查估執行機制相關規定，因本要點未強制代金比例，仍可以選擇100％公保地抵繳換容積，將配合執行情形再行滾動檢討。

▲高市府都發局完成容積移轉許可要點修訂。（圖／高雄市政府都市發展局提供）

▲都發局修法重點之一為「代金計算回歸都計容移辦法市價計算」。（圖／高雄市政府都市發展局提供）

都發局強調，為使容積移轉案件配合提高環境友善及韌性設計，針對地下室開挖率達百分之七十五以上者，規範加強檢討淨零社區減緩與調適措施，如容積減量、增加綠色碳匯、認養公園綠地、綠色交通、植栽等。

另外，為避免地面一層設置大量硬鋪面，配置大量汽、機車停車位及車道，導致綠化面積不足，增訂接受基地綠覆率規定，以提升綠化效果，強化社區景觀及休憩空間。最後因應極端氣候排水防洪之需求，排水道用地、溝渠用地及河道用地等，因具有都市防災、都市維生等功能，有加速取得之必要，增列上述3項公保地為送出基地。

都發局特別呼籲，目前公保地取得成本仍低於原規定代金之公告現值，勿以容積移轉代金調整作為墊高房價的理由。

關鍵字：高雄容積移轉都發局容積移轉許可房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

路上驚見「移動水泥房」露營貨車　超載恐成斷頭車

台灣近年來盛行露營，帶動露營配件市場商機，不過近日有網友在路上發現，一台貨車居然載著一個水泥屋，有鐵皮屋頂、屋簷、窗戶，還停放了一台機車，堪稱設備齊全，不過貨車僅以幾條麻繩固定，引發擔心會不會這台承載式露營貨車太危險。

1小時前

高雄都發局完成「容積移轉許可」要點修訂　5大重點一次看

高雄市政府為加速推動淨零城市理念，調整容積移轉折繳代金辦理方式， 已於10月7日施行生效，都發局強調，本次修法有五大重點，包括容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算，訂定開挖率及綠覆率規範。

5小時前

台中大里光正三期社宅動土「估117年完工」　盧秀燕任內將達萬戶

今年台中繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅、西屯國安二三期好宅及豬事圓滿好宅開工後，大里光正段第三期好宅（社會住宅）也於4日動土，預計民國117年完工。市長盧秀燕表示，台中目前完工及開工戶數已達到9067戶，預計任內增加到1萬戶，希望持續支持照顧台中人。

5小時前

「立冬」到了！快換暖色燈具、寢具　居家開運方法曝

11月7日節氣來到「立冬」，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

5小時前

「無尾巷」別買？專家搖頭：有「1條件」很搶手

多數人在看屋、買屋時，大多會避開位處「無尾巷」的物件，原因不外乎是出入不便、有消防安全隱患以及在風水上有特殊考量等等，但位處無尾巷的房子真的就完全不能買嗎？有沒有哪些房子是例外呢？阿明今天邀請到嘉義仲介公會理事長、太平洋嘉義新民店店東廖時晃來為大家深入剖析。

5小時前

台中老＋幼人口逾百萬　4區獲新醫療院所支撐受矚目

台中市人口突破285萬人大關，但實際查詢，截至10月底人口台中市民60歲為以上的數量來到66.8萬人、14歲以下的人口為37.4萬人，這兩族群最需要醫療院所支撐，在這樣的趨勢下，醫療及長照需求持續湧現，業者投入醫療園區開發，也有望帶動周邊房市進一步需求。

6小時前

高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝光度勝過賴清德、韓國瑜

結構技師戴雲發創業不久就遇到921地震，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷。其實戴雲發早在高一時就和建築結緣，由哥哥們畫草稿，他當砌磚小工，蓋了一間農舍送給母親，戴雲發很驕傲地說，這間房子上過得利晴雨漆廣告，可以說是曝光度最高的民間建築。

6小時前

分享買房好消息「閨蜜態度卻冷淡」　網點出關鍵：低調絕對不會錯

曾經是無話不說的閨蜜，結果買房後，兩人關係卻變得疏遠。近日有網友發文表示，她和閨蜜已經認識很久，也都會分享生活中的大小事，然而，自從她買了房，對方的態度卻變得冷淡，還說她很會賺錢，讓她有點錯愕，不明白自己做錯什麼。貼文曝光後，引發討論。

6小時前

捷運深綠線加持　台南「這3區」房價漲幅逾6成

台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，這5大行政區近2年房價全面上揚，其中新市、歸仁及新化區，漲幅均逾6成。

6小時前

2000萬「買竹北房還是0050？」　他曝選擇1關鍵：才能笑著出場

擁有一筆資金會想要買房，還是投入股市？一名資深房仲表示，很常遇到客人問「有一筆閒置資金想要做投資，猶豫該買竹北房，還是買大盤型ETF 0050？」他建議，選擇自己擅長且熟悉的項目，才可以笑著出場，而目前新竹的房地產是依附科技業的景氣，如果看好新竹科技業，投資新竹房也算是投資科技產業。

9小時前

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被..

「笑死！已經倒閉」夜市變「港都..

買房賣房意願「斷崖式下修」　房..

永和第一家松屋租金曝光　在地：..

新舊小北只差70公尺　舊屋主痛..

2000萬買「買竹北房還是00..

「500公尺要開半小時」竹北房..

新房裝潢！「必做7項目」重來仍..

住準岳母買的房5年！他婚前「被..

新婚夫妻衝一波「買1250萬預..

ETtoday房產雲

最新新聞more

路上驚見「移動水泥房」露營貨車..

高雄都發局完成「容積移轉許可」..

台中大里光正三期社宅動土　11..

「立冬」到了！居家開運方法曝

「無尾巷」別買？專家：有「1條..

台中老＋幼人口逾百萬　4區獲新..

高中生自己蓋房子送媽媽　他家曝..

分享買房消息「閨蜜卻冷淡」　網..

捷運深綠線加持　台南「這3區」..

2000萬買「買竹北房還是00..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366