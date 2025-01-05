想幫出頭期款換房！媽媽卻「堅持要住透天厝」她為難　網曝經驗

▲原PO想幫媽媽換房。（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，她因為不捨媽媽住在破舊的鐵皮房子內，所以就有意幫忙換房，要幫出150萬元的頭期款，也會付房貸，但是，媽媽卻非常堅持要住在透天厝內，讓她不知道該怎麼辦才好。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「給建議，幫娘家母親買房」為標題發文，提到她年薪75萬元，目前每月要背1萬5000元的房貸。由於媽媽目前住在老舊的鐵皮屋子內，所以她就有意幫忙換房，媽媽可以拿出200萬元存款，她則願意幫出150萬元的頭期款，外加每月1、2萬元的房貸。

不過，媽媽卻非常堅持要住透天厝，寧可住在屋齡40年的透天厝內，也不想住電梯大樓。由於原PO怎麼勸說，媽媽都聽不進去，但是她又捨不得看對方住在破舊的老房子內，因此現在就很煩惱，不知道應該怎麼做才好。

▲媽媽想要住透天厝。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你認為的好不是你媽的好，既然她住得甘之如飴，你也樂得省錢」、「因為老舊的透天不用管理費，老人家比較不願付管理費，也不敢一個人坐電梯」、「透天住習慣了，真的會覺得大樓太小」、「你的好意，相信媽媽感受到了，但媽媽習慣比較重要」、「我媽買大樓的原因是因為有電梯，老了行動不便時會比較方便，可以以這樣的角度說服看看」。

還有網友分享自身經驗，「我跟我媽媽說，我有一個美國朋友，台灣有一間房子空著很困擾，不用付他租金，只要幫忙顧好房子，然後我媽媽就開心的搬進去住了」。