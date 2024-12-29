挑「低管理費社區」風險大？專家點頭曝原因：省下來得不償失

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「新房子住起來很爽，但管理費要價不菲。」房產專家何世昌近日在粉專指出，在新冠肺炎疫情爆發後，物業管理業也面臨人力荒，導致管理費用相對提高。但他直呼，管理品質與社區修繕維護的好壞，攸關到社區的房價，「只要算一算，便知道省管理費根本得不償失，因為不僅降低居住品質，還有房價保值空間差很大啊！」

房產專家何世昌指出，新冠肺炎疫情的爆發，物業管理業也面臨人力荒，導致管理費用相對提高。尤其是新建案，由於對物業人員素質的要求較高，公設維護項目多且需細心修繕，因此住戶所需承擔的管理費用往往高於中古社區。

何世昌表示，以台北市為例，一般住宅建案的管理費通常在每坪120至160元之間，且有上升的趨勢；部分建案甚至已漲到每坪170至180元。管理費第二昂貴的是新北市，每坪約90至120元，台中市則約80至120元。

何世昌強調，管理費的多寡與管理品質、物業服務人員素質、保全班制、公設維護內容、社區量體大小，以及其他服務項目等因素息息相關。他個人認為，二手屋、中古屋社區的管理品質相當重要，很直接的影響社區房價，「你會發現，成交價高的中古屋社區，通常擁有一個良好的管委會與管理水準。」

對於一些想省下管理費的住戶，何世昌認為這種做法可能得不償失。他指出，管理品質與社區的價值有著密切的關係，一個良好的管委會與管理水準，將有助於提升社區的房價。反之，如果只想省錢，砍掉一些公設維護和建築修繕的費用，可能會導致管理品質下滑，進而影響到房價，甚至可能比高素質社區低3%至10%。

最後他直言，「只要算一算，便知道省管理費根本得不償失，因為不僅降低居住品質，還有房價保值空間差很大啊！」建議民眾在考慮管理費時，也應該考慮到管理品質和房價保值的問題，也不忘hashtag感嘆「#住低樓層卻吵著不付管理費的住戶超級雷」。