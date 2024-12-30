輝達、AMD落腳亞灣　租金跟漲1成「2房月租達3萬元」

▲高雄亞灣近期不少高科技產業進駐，除了房價上漲外，連房租也跟著漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣近期不少高科技產業進駐，輝達、AMD均落腳南高，還有高流的演唱會經濟發威，現在除了房價上漲外，連房租也跟著漲。專家指出，產業帶動租屋市場，租金重新洗牌，新屋公設豐富、裝潢全配，2房均價達3萬元行情，跟去年相比租金已起漲1成。

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聯筑廣告事業總經理陳建良表示，近年高雄房市議題集中在北高，但高雄亞灣有捷運紅線三多商圈站，擁有大遠百、新光三越和SOGO等三大百貨公司生活圈，還有愈來愈多世界級大廠在亞灣設置研發中心。

像是輝達、鴻海攜手建置先進算力中心，AMD以及股王信驊科技都選在亞灣設立研發中心，大幅提振亞灣購屋信心，周邊房價起飛，不只購屋族買房變貴，租屋價格也開始跟著漲。

▲部分外商租客，對新大樓的標準更高，包括社區臨路寬度、消防安全、距離捷運站距離、 要求需有飯店式管理全包等。（圖／記者張雅雲攝）

陳建良表示，區域剛完工的新案包括「京城新世界」、「和睦寓邸」等，因有豐富公設，加上全新屋況佳，相較周邊公寓、中古大樓，吸引不少外商公司當租客，以租金報酬率來看都不錯。

像是「京城新世界」2房含車位，總價約1500萬元，3房產品包括車位，總價介於1900~2100萬元，吸引自住客購屋。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹透露，銀行房貸利率直升拉高貸款成本，也連帶轉嫁到租金上，該區含裝潢、家具2房新成屋，月租金約3萬元，3房租金約4萬元，近1年房價已有1成漲幅，新大樓投報率約2.4%。

▲南高產業進駐，又有高雄流行音樂中心的演唱會經濟發威，「京城新世界」配合區段特色，舉辦完工音樂派對，吸引不少民眾參加。（圖／記者張雅雲攝）

部分外商租客，對新大樓的標準更高，包括社區臨路寬度、消防安全、距離捷運站距離、 要求需有飯店式管理全包等，租金也更高，比一般大樓2~3房月租金還能多個5成。

劉沛緹表示，近年新推案大多其中在北高，南高新大樓相對不多，供不應求加上基本工資調漲，墊高社區管理費，又有工作機會帶來科技人不斷湧入，租賃市場仍有一定需求，預估租金價格易漲難跌。

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