2024最末月上市櫃建商持續補庫存　共砸46億搶台中5千坪地

▲台中市土地交易沉寂2個月後，12月份上市櫃建商就豪砸逾46億元，買進北屯、西屯、烏日等地合計5264坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

最壞的時間已經過了？自919第七波信用管制實施後沉寂2個月之後，台中市土地交易訊息在12月份爆出大量，4建商合計豪砸逾46億元，買進北屯、西屯、烏日等地合計5264坪土地，其中北屯14期就占3646坪。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

盤點12月上市櫃建商布局土地訊息，最新一筆為27日冠德建設發布重大訊息，取得北屯區14期環中段1942坪土地，總價13.54億元，拆算單價落在69萬元，土開業者認為：「由於14期重劃區時程獎勵已經過了，冠德此次出手幾乎無溢價條件，購進低容積的大塊地，未來售價可能要達8字頭。」

據了解，冠德建設在11月台中市政府抵費地標售案中，已拿下北屯洲際段，此次又買下鄰近的環中段，瞄準14期布局的意味濃厚。不過目前尚未有推案計畫。

另外，大陸建設也持續加碼14期，在已售案「大陸豐莚」北側再取得1703坪土地，總價13.4億元、拆算單價約80萬元，採取與七期重劃區相同的「全街廓開發」。

▲除重劃區之外，台中近期也出現不少建商轉往市中心整合案例。（圖／記者陳筱惠攝）

櫻花建與富旺國際則是分別相中烏日高鐵特區與西屯區、北屯區。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「大型建商取得土地原料，除了有庫存考量外，目前房市轉為冷淡時，不少地主心態也出現鬆動，土地買賣雙方對於價格期待更接近，有利促成交易。」

，《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析