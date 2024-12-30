林園人盼來首間星巴克　地址曝光「現況僅鋼構」





▲高雄林園即將有首家星巴克將進駐，該店位於臨海路，外觀已具雛形。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

黑金市場龐大，連鎖咖啡龍頭星巴克近年一家接一家開，高雄林園即將有首家星巴克將進駐，該店位於臨海二路，外觀已具雛形，連Google Map詳細地址都已曝光，在地房仲預估，星巴克的進駐，可望吸引其他大型連鎖商家跟進，提升商圈價值。

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知名連鎖咖啡品牌星巴克將在高雄林園展店，這也是林園首家星巴克，住商機構大南區協理林祺博表示，該店之所以受矚目，是因為林園從未有過星巴克，對當地民眾來說，要買杯咖啡還要到跨區到附近小港，非常不方便，因此星巴克將在林園展店時，許多在地人紛紛叫好，表示相當興奮。

▲該店有網友分享位置，詳細地址已曝光。（圖／翻攝自Google Maps）

該店位於臨海二路，正對興建中的高雄捷運小港林園線新設捷運站，目前已可看出外觀雛形，Google Map詳細地址也已曝光，記者致電星巴克詢問開幕時間，截至截稿，星巴克尚未回應。

該地屬於素地興建地上建物，實際查詢實價登錄的土地資料，未查到土地成交紀錄或該店承租的租金，不過根據土地謄本資料，該地面積為458坪，在地仲介以區域租金推估，素地租金應在10~15萬元，若含地上建物月租金約55萬元。根據建照執照顯示，該建物地坪為118坪，為1幢1棟地上1層1戶，完工時時間則未公布。

物件 價格 土地租金 單坪300元 土地含建物租金 單坪1200~1500元 新大樓 單坪21~26萬元 10年內透天 總價1100~1500萬元

▲臨海二路租金、房價。（ETtoday製表）

而星巴克路邊店的進駐也為該商圈加值，新時代房屋店長顏尹伶指出，星巴克是國際知名的指標品牌，進駐沿海路可望帶動其他大型連鎖品牌也在該區設點，尤其沿海路是林園往小港、東港的交通要道，不但人、車潮多，還有不少素地可供開發。

▲看好未來捷運站設立，沿海二路陸續將出現大型連鎖店展店。（圖／記者張雅雲攝）

之後還有捷運延伸線，看好未來捷運站設立，顏尹伶分析，未來將出現不少大型連鎖店到沿海路展店，就是看準空間可靈活運用、交通方便，未來發展性高，區域多為租地自建，土地單坪租金約300元，若包含地上建物，單坪約1200~1500元。

臨海路店家多且密集，食衣住行育樂等生活機能都可以滿足，商圈內也有麥當勞，是非常成熟的商圈。而林園的房價也逐步墊高，以往該區為房市蛋白區，因此新推建案不多，根據實登，該區新大樓房價每坪約21~26萬元，仍屬於首購產品，中古屋則因屋齡不同而有差異，10內透天約為1100~1500萬元。

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