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飯店床尾為何鋪「一塊布」？內行人曝用途喊「別碰」：很髒

飯店床尾的長型布條稱作「床尾巾」、「Bed Throw」。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲飯店床尾的長型布條稱作「床尾巾」、「Bed Throw」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

出門旅遊住飯店時，常常會看見床尾、棉被上方鋪著一條長型布條，不少人覺得這只是裝飾用，準備上床時就會將其放到一邊，但其實它是有用途的。日本連鎖飯店在官方社群表示，這種長條型布條稱為「床尾巾」，起源於美國，用途就是讓懶得脫鞋的人可以隨意地放腳，床尾巾就是用來隔絕鞋子髒汙。一名曾擔任飯店房務的網友提醒，床尾巾非常髒，之前工作的地方從來沒洗過，民眾最好不要碰。

日本連鎖飯店Super Hotel日前在官方TikTok帳號上傳影片表示，在飯店的房間內，床尾擺放的長型布條，稱作「床尾巾」或「床旗」，起源於美國，英文叫做「Bed Throw」、「Foot Throw」、「Bed Runner」，日文為「ベッドスロー」，也有飯店人為稱其是「鞋枕」。

據了解，這其實源自於西方人進室內沒有脫鞋的習慣，有些人甚至會直接穿著鞋子躺在床上，至於「床尾巾」的出現，就是讓懶得脫鞋、愛穿著鞋睡覺的人放腳，避免鞋上的髒污直接碰觸到乾淨的床單。

影片曝光後，迅速獲得超過150萬次點閱，許多網友紛紛留言道，「我一直不知道那是什麼，就把它拿下來，折起來放在角落」、「我不敢相信有人會穿著鞋子躺在床上」、「我總是把它放在肚子上，以免受涼」、「我以為它是為了在和某人一起睡覺時使用的，這樣他們就看不到你的睡臉」、「我都把它扔在地板上，這樣就能直接赤腳走在房間裡」。

還有一名做過房務的日本網友留言指出，床尾巾是一條非常髒的布，「我以前是清潔人員，之前工作的飯店從來不洗這塊布就繼續用，它真的很髒、確實很髒」，提醒民眾住宿最好別碰。

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