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台中虐童蔡姓保母判9年　沒繳房貸透天遭法拍

▲▼海線,清水,運動中心,新案,低總價,運動宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中出現「令人難過的凶宅法拍」，物件為虐童的蔡姓保母因積欠銀行房貸住所被聲請法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市蔡姓保母被控於2022年10月間，受託照顧才1歲的女童「小桃子」時，對她凌虐毆打，導致女童顱內出血死亡，法院判蔡女9年3月刑期，而該名保母位於清水區的透天住所，近期也因未繳房貸本息，遭銀行查封抵押拍賣。

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據法拍筆記揭露，位於清水區的4層樓透天，土地坪數21.4坪、建坪54.9坪物件，2025年1月將進入法拍程序，該物件屋齡僅7年，首拍底價1482.6萬元，而該物件被網友稱為「令人難過的凶宅法拍」。

「小桃子」案緣於2022年8月，台中清水區蔡姓保母開始受委託照顧年僅1歲的「小桃子」，沒想到，才3個月時間，小桃子於11月8日下午突然昏迷，蔡女自行開車將她送醫並通知父母，檢查發現竟是顱內出血，歷經2次手術仍昏迷不醒，直到12月2日仍宣告不治，檢警介入調查發現，蔡女至少3度傷害女童「小桃子」。

時隔2年法院判蔡女9年3月刑期，而該名保母位於清水區的透天住所，近期也因未繳房貸本息，遭銀行查封抵押拍賣，實際上查詢周邊透天厝，在地房仲表示，透天產品行情落在1500萬元，此次首拍價格1482萬元，貼近市價，加上「疑似凶宅」即便點交，仍不看好。

▲蔡姓保母2019年6月間受雇照顧僅2個月大林姓男嬰，但同年10月卻發現男嬰有異狀，經男童父親送醫急救在加護病房急救1個月後仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲虐童的蔡姓保母行為令人髮指，但專家認為該物件不能算是定義上的凶宅物件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過透明房訊台中公司經理鄭本明則表示：「據新聞與法院判決，債務人是虐意致死案，女童當時送往醫院搶救24天於醫院不治，以房屋角度來說該地點是行兇地點，實務上並不算凶宅，但確實社會觀感不好，民俗觀點上仍會有所顧忌。」

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關鍵字：保母台中凶宅法拍悲劇小桃子

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