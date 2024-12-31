101煙火秀「觀賞秘境房價曝」　3區均價8字頭





▲101大樓煙火秀即將登場，房仲盤點6大觀賞秘景的周邊房價。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者項瀚／台北報導

101大樓煙火秀即將登場，房仲盤點6大觀賞秘境的周邊房價，有3區均價還在8字頭，其中最便宜的是福州山公園商圈，2024年住宅均價僅82.8萬元，而該區3年來房價漲了1成，也是6區之冠。

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即將邁入2025年，今（31日）101大樓煙火備受矚目，北市大安、信義區有不少觀賞的私房景點。住商機構觀察6大秘境點位的區域房價，最貴的是安和路一段141巷，2024年平均單價達104萬元，3年來上漲5.1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說：「該巷弄緊臨捷運站，又位處大安、信義區交界，在地段優勢之下，就算為巷弄內物件，成交房價也頗具優勢。」

另外，福州山公園、惠安公園、松仁路253巷均價還在8字頭，相對親民，其中以福州山公園價格最低，2024年平均單價僅82.2萬元，該區也是3年來房價漲最多的區域。

賴志昶表示：「該區域較屬蛋白區，供給以中古市場為主，過去為大安區少見房價凹陷區，由於基期低，房價越低、跳得越高，隨著市場走勢起漲，幅度會較為驚人。」

▲北市大跨年煙火秘境周邊房價（單位:萬元/坪）。（圖／住商統計）

至於松仁路253巷、緊臨台北醫學大學的景勤一號公園、惠安公園。住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示：「松仁路253巷雖屬信義區門牌，但本身已是鄰近象山的蛋白區域，為信義區少見的房價親民區。」

陳德潤接著說：「景勤一號公園、惠安公園位處北醫商圈，周邊公寓成交單價約6~7字頭，電梯大樓、華廈物件則約8~9字頭以上，區域蛋黃機能成熟，又有知名醫院加持，讓房價頗具前景性。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，信義計畫區內有不少指標豪宅，如「琢白」、「皇翔御琚」、「首席公館」都可最近距離觀賞101煙火，但區內豪宅基本上都上總價上億、高樓層單價破200萬元的頂級豪宅。

另外，曾敬德表示，信義計畫區內也有許多商辦大樓，也相當適合捕捉煙火的精彩瞬間，「過去有聽說一些年輕上班族跟公司、大樓報備之後，就直接在辦公室跨年了。」

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