919後10大房價鬆動區　北台灣全逃過、高雄GG了

▲919央行打炒房後，高雄楠梓區成屋房價修正14.8%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

919央行打炒房後，七都10大房價下修區出爐，上榜的全是中南部行政區，並以高雄入榜5區最慘。其中，楠梓區跌14.8%，成屋每坪均價回到2字頭，成為七都房價修正最多的區域。

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《591實價登錄》統計，對比9月打炒房政策前後，七都各行政區房價變化（統計所有成屋交易），發現房價有逐步修正的跡象，並列出降幅最重的10大房價鬆動區，房價收斂8.7~14.8%。

其中，高雄市共有5行政區上榜，占比最多，楠梓區最慘，房價下滑14.8%，回到2字頭。其他入榜的還有台中、台南市的行政區，北台灣則都無上榜。

▲七都10大房價鬆動行政區整理。（表／《591實價登錄》統計）

《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，七波信用管制上路後，房價出現回檔，主要有3大原因。首先，受到限貸令衝擊，新成屋交易量委靡，導致均價回落。另外，買方購屋信心轉弱也是原因之一。

第三，畢務潔說：「市況轉冷之下，有資金需求的屋主議價幅度加大，尤其中古屋因成本較低，短期售價容易受觀望氣氛影響，也會讓整體房價看似鬆動。」

至於楠梓跌幅最重，畢務潔指出：「該區因台積電設廠利多，房市炒作氛圍濃厚，不過自919後，投資客紛紛退場，房市價量雙雙疲軟，難再像上半年一樣暴衝，9月後該區單價下滑4萬元，以購買30坪房屋來說，晚1個月買反而現省百萬元。」

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計的結果不能直接解釋成「房價下跌」，919至今短短3個多月，房價反應的速度不會那麼快，「準確來說，認為是919前較多高單價物件成交，919後買盤變得理性，低單價成交的比例提升，所以平均單價下降。」

曾敬德進一步舉例，「919前後同一物件的價格沒有明顯變動，大多屋主不會那麼快就下殺價格，而新建案就更不可能了，如果快速下調價格，對已購客無法交代，整體而言目前中南部地區也未見到價格明顯下修，至於後續則要多加觀察。」

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