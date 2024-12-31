南屯7年屋919前後單價差4萬　專家曝「最有機會減漏」屋齡區間

▲南屯區屋齡7年的新古屋交易，出現金龍風暴前後單坪價差4萬元案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自9月金龍風暴後，房市量縮明顯，不僅預售屋來人來客減少，中古屋交易也呈現疲軟，但對於剛性需求的族群來說，購屋仍是人生一大進程，近期台中南屯區屋齡7年的新古屋交易，出現金龍風暴前後單坪價差4萬元案例，專家認為屋齡6~10年物件有稅賦優勢。

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位於向上路三段的新古屋，屋齡7年，觀察實價登錄，在9月金龍海嘯來襲前，7月份社區成交單價創下歷史新高約63.94萬元，但歷經9月，10月份成交物件來到59.78萬元，兩筆交易的物件坐向、樓層相仿，但單坪價格有著約4.16萬元價差。

南屯房仲分析分析：「從交易來觀察，雖然10月後單價往下降，但不排除有裝潢因素存在，另外觀察該筆物件取得成本約落在單坪38~42萬元間，不排除屋主認為『現在賣價格不會太差』出現讓利，因為不論怎麼算都是『賺多賺少』的問題。」

▲專家認為屋齡6~10年物件有稅賦優勢，彈性空間較大。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，謙仁不動產店協理簡剴延認為：「以該社區來說，多數待售物件屋主仍希望賣在6字頭，尤其是因為該屋齡7年，以房仲角度來說，6~10年屋齡的物件，因剛超過自住滿6年屋主享有400萬元免稅額、也超過5年房地合一重稅閉鎖期，是一個話題可以去跟屋主溝通價格的要點。」

簡剴延說：「通常買方對於重購退稅等一些稅賦不見得有感，但賣方就有這個優勢彈性，也因此在房市景氣略顯低迷時比較有空間，目前市場上願意讓利的物件多是平轉的預售屋換約物件，中古屋市場因這幾年房市漲勢兇猛，自住需求撐盤，要賠售難度高。」

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