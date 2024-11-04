餓到晚上11點！保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住戶怒：味道重

▲保全吃泡麵也被投訴。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去有保全滑手機、玩電動來打發時間，令住戶非常不滿。而一名保全則哀喊，上次去某社區代班，他坐在位子上吃泡麵，卻遭到住戶投訴，而這次再度代班，他忍到晚上11點實在凍抹條，趕緊泡完泡麵就吃下肚，「還得趁味道還沒有蔓延時...趕快吃掉，感覺好悲哀啊！」

一名男網友在臉書《爆怨3公社》提到，最近又到某社區代班，從晚上7點交班後，他一路餓肚子到晚上11點，之所以不吃，是因為上次吃泡麵，被住戶投訴嫌棄「在櫃檯吃味道很重的食物！」

原PO無奈說道，有些社區並沒有設置額外的用餐空間，保全當然只能坐在崗位用餐。最後原PO實在是餓到受不了，「餓到胃疼還發昏」，於是趕緊拿出泡麵果腹，「還得趁味道還沒有蔓延時...趕快吃掉，感覺好悲哀啊！」

底下網友熱議，「吃麵包或飯糰就沒味道了」、「才不理住戶，你餓倒下住戶也有話說」、「保全也是人！會檢舉的通常心裡有病」、「代班的怕什麼，該吃就吃。外送的餐點放在大廳也會有味道阿」、「吃飯皇帝大，就吃，被投訴也不會被換掉」、「就吃啊！我還買臭豆腐去過，住戶還問你這樣吃夠嗎？我等一下要叫外送隨便叫一份給你，住戶素質的問題」、「晚上7點上班，可以吃飽再去上班，時間來不及可以買麵包，下班再買東西回家吃，因為代班時間不長」。