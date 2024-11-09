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農16「8座塔吊」齊發　在地：少見的工程盛況

▲▼高雄,農16,欣巴巴,富邦BOT,漢神百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄人萬眾期待的富邦凹子底開發案，位於高雄蛋黃區農16，目前8座塔吊齊發。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人萬眾期待的富邦凹子底開發案，位於高雄農16，目前8座塔式起重機齊發，連在地人都十分訝異在市中心會出現這類工程盛況，該區進入預售推案真空期，近期有新案將動土堪稱市場風向標，外界預估開價達6字頭，業者認為，信用管制後來人銳減，房價暫Hold。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

富邦人壽位於高雄市鼓山區博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，2022年3月開工，樓高47樓將成為北高第一高樓，包括漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定將進駐，力拚2027年完工，不少民眾都相當期待開幕。

目前工地架設高達8座塔式起重機，鋼骨結構也相當明顯，引來在地人直言「高雄市中心工地，已經很久沒有這類起重機齊發的盛況。」

▲▼高雄,農16,欣巴巴,富邦BOT,漢神百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲農16銷售中推案以豪宅成屋為主，大樓預售案進入推案真空期，6日將有新案動土。（圖／記者張雅雲攝）

農16特區除富邦BOT案，還有聯上停35 BOT案、輕軌、捷運等開發利多，地段精華程度也反應在房價上，根據實登，「京城天贊」位於該區每坪單價達72萬元，為高雄最貴成屋大樓，而TWICE成員周子瑜入手的豪宅「雄崗信義美術館」，換算單坪63萬元，也位於該區。

▲▼高雄,農16,欣巴巴,富邦BOT,漢神百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲欣巴巴事業董事長黃烱輝4日在捐贈儀式上表示，央行信用管制後，房市來人量銳減，價錢整個「Hold」住，後勢值得觀察。（圖／記者張雅雲攝）

目前區域銷售中推案多以豪宅成屋為主，大樓預售案進入推案真空期。欣巴巴事業在農16的明誠三路、龍德路口的644坪土地，8日即將動土，堪稱市場風向標。欣巴巴事業董事長黃烱輝表示，該案正對農16森林公園，2025年農曆年後才會開賣，規劃地上35樓，坪數為20~50坪、2~3房，外界預估開價落在6字頭。

黃烱輝表示，央行宣布第7波信用管制後，整個大環境目前來人量銳減，剩不到一半，成交速度也放緩，但是價錢整個「Hold」住，後勢值得觀察。至於外界本來認為有機會創價，黃烱輝坦言，現階段不談創價，創價只是「虛名」，就是順著市場能夠接受的價格定價。

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關鍵字：高雄農16欣巴巴富邦BOT漢神百貨

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