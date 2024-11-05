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台中「PARK」系建案遍地開花　意外揭露購屋新趨勢

▲▼ 寶輝,美和段新案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中2024年興起的是一股新建案「PARK」風。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售案名又有新花招，繼一堆數字案名熱潮過後，2024年興起的是一股「PARK」風，又以第四季最熱鬧，一口氣有4個新案案名都有PARK，專家認為，因現在房價越來越高，自住客在購屋時更為挑剔，也盼望生活品質提高，鄰公園的新案更能博得自住客好感。

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近期包括台中豪宅王寶輝建設，在北屯14期「美和段」一口氣推出「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」3案，第四季還有台中在地品牌惠宇建設在14期仁平段推案「惠宇MY PARK」，都因基地條件正迎公園首排或是位於公園特區，不約而同以「PARK」命名。

不過網路上也有消費者認為「都叫PARK也太沒創意」，但也有人覺得「光看案名就能想像建案位於綠意盎然的環境中」，簡單、好記的案名，更能增加消費者的印象。

實際翻開線上銷售中的建案也不乏以「PARK」為主的案名，如11期重劃區的「德鑫森PARK」就是位於北屯823公園首排，還有位於水湳中央公園特區首發案的「豐邑PARK ONE」。

台中近年也出現過不少PARK系列個案，如西屯區的「創建Moon Park」、「國泰The Park」、「寶輝CITY PARK」、「坤聯富 TWIN PARK」、北屯區的「惠宇Park23」、南屯區的「華相楓PARK」、太平區的「公園i-park」等。

譯鑫廣告副總經理張譯升指出：「台中市重視公園建設且開發許多低密度重劃區，建商不論是取得了公園第一排的難得基地，或是搶進低密度重劃區開發、可以在大基地上打造大公園，自然都會將公園列為重要特色。」

▲台中的中央公園總面積67公頃是台北大安森林的2.58倍全台最大（加特效快速轉場）而在我後方的就是綠美圖及會展中心預計2026年各項重大設施將會陸續完工▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲因現在房價越來越高，自住客在購屋時更為挑剔，也盼望生活品質提高，公園宅具備加分作用。（圖／記者陳筱惠攝）

但實際上，公園宅是房市無敵星星嗎？《住展》發言人陳炳辰指出：「雖民眾對於綠地公園有一定嚮往，加上近年不少高價宅聚集公園周邊，讓公園宅價碼水漲船高。」

但事實上公園宅的低樓層則反得留意蚊蟲較多、公園出入份子不受控，若有活動舉辦日常休閒的嘈雜聲，如廣場舞、拍手功干擾居住品質，在實務上反成為嫌惡項目，甚至近期的風災頻傳路樹倒塌，公園周邊也會較容易受災，家園周邊都得花功夫整理，都是需注意的地方。

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關鍵字：台中房市公園宅自住客建案park新案預售屋

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