他簽租後房東才說要賣房...「成交給紅包搬家」可嗎？網搖頭曝關鍵

▲搬家相當耗費心力。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者李芷萱／綜合報導

要找到滿足居住需求和資金適合的房子相當不容易，許多租屋族也怕租到一半房東突然要賣房，通常會簽合約保障自身權利。一位民眾日前表示，房東告知說要賣房，若要賣掉願意給紅包，這樣適合嗎？對此不少網友認為，如果能搬就先搬，遇到一直帶看會嚴重影響生活，並提供許多建議，一定要白紙黑字寫清楚。

原PO在《買房知識家》表示，他剛跟房東簽完租屋合約，對方就說要委託房仲把房子賣出去，若之後順利賣掉，會再包紅包請他搬家，「這樣可以嗎？」

許多網友指出，「買賣不破租賃，你好好住吧」、「他賣屋不會影響你跟他的租期，下一任屋主不能趕你走」、「合約上有載明，你也有簽定的話，就算數。沒有文字載明，只是口頭告知，那就是看你心情了，買賣不破租賃。」

但有過來人建議，如果可以還是盡量先搬走，「我之前租屋一直被帶看，嚴重影響生活，還衍生很多問題」、「紅包要大於一個月租金，並且帶看一次給一次帶看費，費用自行協議，不然每天都有帶看你都不用工作了」、「麻煩的是房仲帶客戶來看，影響你的生活」，另有網友表示，他之前買了一間有租屋的房子，和賣方各付一個月讓租客提前搬家，原PO之後若遇到可以自己再和房東協商。