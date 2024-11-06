新舊小北只差70公尺　舊屋主痛失金雞母開90萬招租

▲高雄裕誠店搬到距離舊店約70公尺的新裕誠店，重新營業，舊店屋主重新開出月租金90萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

五金百貨龍頭小北百貨全台分店無數，高雄裕誠店在地經營起碼20年，沒想到今年搬到距離舊店約70公尺的新裕誠店重新營業，舊店屋主痛失小北金雞母，重新開出月租金90萬元招租，專家表示，該區停車不易加上租金總價門檻高，承租方較受限。

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▲小北百貨裕誠店位於高雄市左營區，至少從2009年就已營業。（圖／翻攝自Google Maps）

小北百貨裕誠店位於高雄市左營區裕誠路，據Google Maps顯示，至少從2009年就已營業，而在地人回憶，開店應有20年以上，且24小時營業，結合五金及生活百貨，是不少人從小買到大的好厝邊。而該店今年4月突然搬到距離約70公尺的新裕誠店。

近期舊址屋主開出月租金90萬元招租，換算年租金1080萬元，是目前左營區招租中租金最高的店面。根據銷售資料，該店位於裕誠、富民路口三角窗，為地上1樓，地坪187.85坪，使用坪數109.75坪，最短租期8年，換算單坪租金4791元。而該店租賃、成交實登均查無紀錄。

▲小北新址地坪143坪，地上物無登記，預估月租金約為40萬元上下。（圖／記者張雅雲攝）

而新裕誠店位於富民路，距離舊址不遠，不少在地人也相當疑惑搬家原因。在地仲介透露，新址地坪143坪，地上物無登記，預估月租金約為40萬元上下。而根據小北前員工回憶，當時屋主想要一年一簽並調高租金因此搬家。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，巨蛋商圈以漢神巨蛋購物廣場為中心向外擴散，隨高雄人口由南往北移動，商圈範圍不斷向外擴大，吸引眾多人潮消費，商圈範圍的裕誠路沿線有許多知名店家進駐。

小北 位置 坪數 租金 蘆洲 裕誠路 地坪 187.8 坪 開價 90 萬 新北 富民路 地坪 143 坪 預估 40 萬

▲新、舊小北百貨裕誠店比較。（ETtoday製表）

該區是左營區開發較早的舊市區，區域已難有大型素地可開發，裕誠路沿線以透天店面為主，區域有不少透天店面，地坪20~30坪，月租金6~9萬元，部分鐵皮透天地坪單坪租金落在2000~3000元左右，主要還要看承租方建物建築成本。

東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，不過裕誠路車潮多，騎樓違規使用容易遭人檢舉，加上沿線停車並不方便，算是商圈店面最大抗性。

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