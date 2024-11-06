川普當選！學者預測「國內房市壓力增」　台積宅衝擊大

▲川普當選美國總統，對台灣經濟與房市有什麼影響？（圖／達志影像／美聯社）

記者項瀚／綜合報導

川普當選美國總統，對台灣經濟與房市有什麼影響？學者認為，川普當選，台灣經濟表現會相對疲弱，台積電可能降低在台投資，轉向美國，對房市衝擊較大。此外，川普帶來的高通膨，除了將使營建成本節節升高，也難預期降息帶來買氣，房市壓力大。

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景文科技大學財經系副教授章定煊表示，賀錦麗唯一要對付的大概只有中國，基本上還是維持自由經濟主義，採取低關稅，至於其他國家不會有太大變化，而川普主要傾向孤立主義，採高關稅，商品價格貴一點沒關係，就是要美國生產，保護美國就業機會。

章定煊指出，台灣是以外貿為主的國家，在川普的政策之下，經濟表現就會相對較弱，房市發展也較令人堪憂。另一方面，雖然美國對台灣電子業的依賴度高，但川普會逼使台灣廠商到美國設廠，尤其是台積電。

章定煊說：「川普當選，可能會降低台積電在台灣的資本支出，一些設廠機會可能中止，對一些台積電概念宅的衝擊尤其大。」

▲川普若當選美國總統，台灣的房市壓力會比較大。（圖／記者林敬旻攝）

章定煊提到，雖然川普當選對台灣經濟並非全是壞事，由於對中國關稅仍明顯高於台灣，可能吸引部分過去在中國投資的資金轉向台灣，「但一正一負之下，預期負面的影響還是比較大。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛補充，川普基本上還是會主張過去的保護主義，他當選美國總統，通膨現象應將再起，進而放緩降利腳步，而這對國內房地產業來說壓力增加，除了成本可能繼續節節升高，也難預期降息帶來終端買氣。

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