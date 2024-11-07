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打造文化影響力堅實地基　文策院攜手興富發集團與潤隆建設共築願景高樓

▲▼文策院,興富發,潤隆建設,文化,MOU。（圖／興富發提供）

▲文策院董事長蔡嘉駿（右）與興富發建設副總廖昭雄簽署MOU。

圖、文／興富發提供

為了共同打造兼顧文化創新與永續發展的跨域合作，文化內容策進院（文策院）持續推動更多文化業者與企業的共創案例，分別與興富發集團、潤隆建設建立長期合作關係，共同簽署「合作備忘錄（MOU）」，將結合文化業者與企業的力量，推動城市礦山、永續時尚、生態保育等面向合作，期盼創造更大規模且持續性具深度、廣度的文化影響力。

已成立超過40年的興富發集團，旗下有興富發建設（2542）、潤隆建設（1808）二家上市公司，2020年落實多角化經營、拓展飯店新事業。代表簽署「合作備忘錄（MOU）」的文策院董事長蔡嘉駿表示，這是文策院首度與營建工程業建立合作關係，希望未來攜手興富發集團在建設、建築、建材相關的文化內容、文化保存應用面，為環境與社會帶來影響力。蔡嘉駿也再度呼籲不同產業與文化內容業者合作，文策院是最佳的專業媒合平台。

▲▼文策院,興富發,潤隆建設,文化,MOU。（圖／興富發提供）

▲文策院董事長蔡嘉駿（右）與潤隆建設總經理林暐鈞簽署MOU。

興富發建設副總廖昭雄表示，集團投入營建事業已超過40年，企業不僅要追求經濟效益，更應該為社會、環境與文化做出貢獻，與文策院的合作，是實現此目標的重要第一步。潤隆建設總經理林暐鈞則強調，作為臺灣營建業的重要成員，非常重視在建築過程中的環境保護，此次合作不限於建築本身，更將擴展至文化與環保的長期結合，希望透過與文策院的合作，將對臺灣特有種蛙類之生態保護的承諾轉化為具體行動，並透過紀錄片影像紀實力傳遞理念。

▲▼文策院,興富發,潤隆建設,文化,MOU。（圖／興富發提供）

▲簽署後文策院董事長蔡嘉駿（前排右4起）、副院長胡婷俐、ESG for Culture影響力中心主任李又芳，以及興富發建設副總廖昭雄（左7）、潤隆建設總經理林暐鈞（左6）與文化業者共同合影。

經過文策院的媒合，興富發集團將與「緣圓飾物工作室」、「研舊所」、「銳朱工作室」、「奧義品牌國際」等文化內容業者合作，未來將有多項共好方案，包含「多肉水泥盆栽」：將廢棄水泥塊與水泥砂再設計成環保多肉水泥盆栽，除作為禮品，能更有效實踐營建廢棄物的資源再利用；「帆布回收再造文件袋」：將回收建案廣告帆布回收，設計成兼具實用性與美感的文件袋，有效減少建案行銷材料的浪費，達到永續時尚目標；「微型商辦靈感空間及時尚包款設計」：以微型商辦的靈感空間設計成為文化內容產業的創意基地；「LINE 原創貼圖聯名設計」：推出系列以臺灣原生動物為主題的 LINE 貼圖，將興富發吉祥物《發寶》與《灣 A 麻吉》進行聯名設計，企業形象與環境保護理念融合，觸及更多年輕族群，引發廣泛關注與共鳴。

此外，興富發集團及潤隆建設亦與「舊視界文化藝術」公司合作拍攝紀錄片，包含記錄台北樹蛙生態保育過程的《共生的承諾》，突顯營建業與環境保護的和諧共存理念；以及展示興富發結合數位科技、創新建築工法的企業形象影片等。
 

關鍵字：文策院興富發潤隆建設文化MOU

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