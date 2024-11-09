房貸還有1100萬！想為兒「再背1400萬預售屋」　專家點頭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「這樣投資槓桿會很大嗎？」有網友表示，他的年薪約110萬，手上可用的資金約1200萬，剛繼承35年大樓的1、2樓店面，收店租加上每個月股票收入，共約3萬2～4萬2千元。不過他在身上還有1100萬的房貸的情況下，又衝動下定大樓預售屋，擔心應付不過來。對此，信義房屋專家直點頭，相當支持原PO的決定。

有人夫在「買房知識家」表示，他前兩年有買預售透天，總價1500萬貸了7成，目前已繳400多萬，明年初就可以交屋，他打算要自住。就在前幾個禮拜，他一時衝動去看了大樓預售屋，是蛋黃區三房，學區、生活機能都很好，「動機是怕現在沒買，以後小孩更買不起，想說先置產起來…」

原PO指出，該間總價1400萬，預計明年8月交屋，目前頭期款已繳200多萬，貸了8成，之後應該會先出租。他透露，目前他手上可用的資金約有1200萬，剛繼承35年大樓1、2樓的樓店店面，「市值初估應該有1000～1100萬，有收店租一個月$12000收入。」

另外，他的年薪約110萬左右，每個月還有股票被動收入約2～3萬。他就求問，自己這樣做會不會投資槓桿開太大？「現在有一點擔心，置產的大樓那間我無法應付不過來，如果真的應付不過來，有想說大樓滿兩年後賣掉。」

貼文引發討論，就有一票人納悶，「可用資金1200萬應該不用擔心太多了吧，而且還有固定收入、店租收入」、「存款12萬我都敢買房了，你還有1200萬怕什麼」、「條件蠻不錯了，相信自己可以的。」

原PO見狀就回，「單純的只是想說房子越來越貴，怕以後存的跟不上物價波動，然後曾經沒有槓桿那麼多錢，心中也是會有不安感。」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則點頭表示，以這樣的條件不太需要擔心。