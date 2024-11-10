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新房馬桶被施工人員轟炸！內行曝恐怖內幕：「大號」拌一拌就抹牆

近日有網友分享，才剛買新房，卻發現建商蓋時未通水，所以廁所被施工人員上的亂七八糟。（示意圖／Pexels）

▲新房子未通水的的廁所，被施工人員使用得亂七八糟。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日有網友分享，才剛買的新房，卻發現尚未通水的廁所，被施工人員上得亂七八糟，他對此不能接受，要求建商換新卻無果，因此十分苦惱。豈料，貼文一出，還有人分享更多內幕「有些是大在沙堆，拌一拌就抹牆了」，誇張情況引起討論。

一名網友近日在臉書「買房知識家」發文表示，建商蓋房子時，工人直接使用未通水的廁所，所以整間廁所被上得亂七八糟，要求建商換新卻遲遲沒有下文，讓他崩潰求問「請問有什麼辦法，買了別人上過的廁所真的很不能接受」。

對此，有網友透露，「你知道還沒馬桶的時候，還有工人會在牆角尿尿」、「聰明一點的建商會清理過，不讓屋主發現怪怪的地方」、「有些是大在沙堆，扮一扮就抹牆了」、「我家施工期間，工人不只爽用廁所，還把我冷氣打開來吹，搞到機器裡面都是灰，差點被氣死」。

也有人表示，「除非設備有毀損，一般來說這種狀況多半是要求清潔」、「通常會詢問客人，廁所能不能給施工人員使用，日後換新的蓋子」、「第一次聽到蓋房子馬桶不給上，你以為工人每個都包尿布還是有帶移動馬桶進去施工嗎」。

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關鍵字：買房知識家周刊王

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