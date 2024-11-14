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台中平房「像被炸過」月租竟要9000！　網看實照傻眼

台中平房「像被炸過」月租竟要9千　網看實照傻眼：這是寮國嗎？▲台中大安區的平房屋況令人看傻。（圖／臉書　我愛大甲2 - 好康分享）

圖、文／CTWANT

經濟不景氣，要用少少的錢在外租房，並過上舒適的生活，是許多人所追求的。近日，有位房仲PO出一間月租9000元，位於台中的平房，豈料照片一出，讓網友都瞠目結舌，一眼望去不僅髒亂老舊，各處的牆壁、天花板都已嚴重毀損，彷彿剛被颱風炸過。

該名房仲於臉書社團「我愛大甲2 - 好康分享」PO出一間位於台中大安區的平房，每月租金9000元，然而房屋實照卻慘不忍睹，水泥地板髒亂、環境滿是雜物，而臥室的天花板已嚴重毀損，甚至部分被掀起。

台中平房「像被炸過」月租竟要9千　網看實照傻眼：這是寮國嗎？

台中平房「像被炸過」月租竟要9千　網看實照傻眼：這是寮國嗎？

且疑似因為屋齡老舊，各處都看的出年代的痕跡，如陽台的屋頂用竹子建造，廚房是用紅磚砌成的牆，甚至還有柴燒窯。

此文一出，網友紛紛看傻，驚呼「這是寮國嗎？」、「廢墟！」、「給鬼住的？」、「這樣要9000？」、「看到孟母都三遷了，還9000勒，這是要住人還是住家禽」、「不是，這900租我我也不要啊」、「是不是地下室有豪宅你沒拍到」、「是住哪裡月領9000嗎？」、「煮個飯是不是還要自己燒柴？」

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關鍵字：台中平房租金網友房地產房產

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