9月營收退13%　信義：房市逆風「反凸顯我們的優勢」

▲房貸資金緊，加上央行9月打房，仲介業首當其衝。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房貸資金緊，加上央行9月打房，仲介業首當其衝。信義房屋9月營收年減13%，但公司表示，在市場逆風時，更能凸顯信義的品牌優勢，表現會比同業更好。而對房市看法，該公司指出，目前委售量僅微幅上升，價格沒有下跌跡象，明年價格持續盤整的機率高。

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信義房屋（9940）今（11日）舉行線上法說會，該公司Q3營收29.58億元，年減1%；稅後純益則為4.05億元，EPS（每股純益）為0.55元，優於去年同期的0.46元。

然而，央行9月19日祭出第七波選擇性信用管制，重擊房市，各大房仲9月交易量都出現明顯衰退，而單看信義9月營收則年減約13%。

信義房屋財務長陳志桓坦言：「第七波信用管制讓Q3交易量下滑，對仲介業者來說首當其衝，但就過往經驗，面對逆風的市場環境時，信義房屋的表現會來得比同業更好。」

陳志桓說：「市場順暢時，賣方找其他仲介業者賣也沒問題，但在房市不好的狀況下，就更需要業者的品牌優勢、經營體制健全、專業度等等，而信義在這些方面都表現得相當不錯。」另外針對當前房貸荒，陳志桓說：「信義也更有力量，替客戶找到更好的房貸管道。」

▲市場環境逆風時，更凸現信義房屋的品牌優勢。（圖／ET資料照）

接著談到房市看法，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然下半年一、二手市場交易量下滑，資金也頗為吃緊，但市場委託量僅微幅增加不到1成，屋主讓利降價屬個案事件，並非全面性現象，「現在房價比較像是漲不動，整體呈現盤整格局。」

曾敬德指出，雖然目前房貸放款仍存在排隊現象，但隨銀行自主管理，慢慢地還是會有額度釋放出來，接下來就觀察農曆年後，房貸放款環境是否正常一些。

曾敬德提到，政府對房市的立場仍是「打炒房」，大致上只是投資需求退散，且目前來看國內股市、經濟都表現不錯，加上川普當選後，目前台灣經濟反應屬利空淡化，若明年台灣股市沒有劇烈變化，房價持續盤整的機率大，不至於下跌。

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