橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

▲高雄近1年中古屋漲勢最猛的是橋頭區，橋頭勇士早買1年，單坪就省了6萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄房市近年因台積效應，建商撿到槍，房價出現大幅飆漲，根據房仲統計，近1年中古屋漲幅最大購屋區，前五名中古房價漲幅均超過1成，其中，漲勢最猛的是橋頭區，單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲29%，等於橋頭勇士早買1年，單坪就省了6萬元。
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台灣房屋集團統計，高雄中古屋近1年漲幅最大購屋區，前五名包括左營區、鼓山區、前金區、新興區及橋頭區均入列，中古房價漲幅均超過1成。
其中，以橋頭區漲勢最猛，近一年每坪單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲近3成，等於早一年入手，每坪價差省了高達6萬元，30坪宅更少負擔近2百萬元，以其漲速及價差表現，榮登高雄早買早省購屋區冠軍。
台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭區仰賴橋頭科學園區開發計畫，且與楠梓區相鄰，受惠台積電外溢效應，2大紅利帶旺橋頭房市走旺，主要購屋熱區集中在橋頭新市鎮，因屬新興重劃區，區內新推案不斷，預售最高單價已站上4字頭，拉抬中古房價補漲。
加上該區近期中古屋交易多以10年內輕屋齡屋為大宗，房價表現相對更具優勢，房價漲勢也更為明顯，以橋頭新市鎮屋齡8年的中古3房，新屋時期1字頭，總價800萬元可入手，今年已翻倍至3字頭成交，越早進場成本負擔越低。
|區域
|2023 年單價 (坪/萬元)
|2024 年單價 (坪/萬元)
|漲幅 (%)
|價差 (萬元)
|全市
|20.4
|23.0
|12.7%
|2.6
|楠梓區
|20.7
|26.7
|29.0%
|6.0
|新興區
|18.9
|22.3
|18.0%
|3.4
|前金區
|23.1
|26.4
|14.3%
|3.3
|鼓山區
|29.1
|32.4
|11.3%
|3.3
|左營區
|24.8
|28.0
|12.9%
|3.2
▲高雄五大早買早省購屋區。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）
除了橋頭，早買早省第二名為新興區，近1年中古房價已從1字站上2字頭，鼓山區則從2字站穩3字頭，從各區價差來看，包含新興、前金、鼓山及左營區，早1年入手每坪單價皆省了至少3萬元，30坪宅就少負擔了近百萬元。
中信房屋高雄美術館加盟店店長尚倩慧指出，近年來高雄的發展重心逐漸向北移動，尤其是北高雄的左營與鼓山區，受惠於美術館特區、北城計畫、左營高鐵科技園區、新台17興建、左營機20以及富邦凹子底開發案等多項利多題材，吸引了眾多建商積極推案，推動區域新建案價格屢創新高。
目前，左營與鼓山一帶的新建案成交單價普遍落在4~5字頭上下，在新建案的帶動下，該區的中古屋房價也在持續升溫，目前區內屋齡20年以內中古屋的房價普遍都能達到3字頭以上的行情。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，然而今年下半年受信用管制影響，加上美大選川普強勢回歸，恐啟動高關稅策略，引發國際通膨，短期內房市交易趨向收斂。
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