橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

▲高雄近1年中古屋漲勢最猛的是橋頭區，橋頭勇士早買1年，單坪就省了6萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市近年因台積效應，建商撿到槍，房價出現大幅飆漲，根據房仲統計，近1年中古屋漲幅最大購屋區，前五名中古房價漲幅均超過1成，其中，漲勢最猛的是橋頭區，單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲29%，等於橋頭勇士早買1年，單坪就省了6萬元。

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台灣房屋集團統計，高雄中古屋近1年漲幅最大購屋區，前五名包括左營區、鼓山區、前金區、新興區及橋頭區均入列，中古房價漲幅均超過1成。

其中，以橋頭區漲勢最猛，近一年每坪單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲近3成，等於早一年入手，每坪價差省了高達6萬元，30坪宅更少負擔近2百萬元，以其漲速及價差表現，榮登高雄早買早省購屋區冠軍。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭區仰賴橋頭科學園區開發計畫，且與楠梓區相鄰，受惠台積電外溢效應，2大紅利帶旺橋頭房市走旺，主要購屋熱區集中在橋頭新市鎮，因屬新興重劃區，區內新推案不斷，預售最高單價已站上4字頭，拉抬中古房價補漲。

加上該區近期中古屋交易多以10年內輕屋齡屋為大宗，房價表現相對更具優勢，房價漲勢也更為明顯，以橋頭新市鎮屋齡8年的中古3房，新屋時期1字頭，總價800萬元可入手，今年已翻倍至3字頭成交，越早進場成本負擔越低。

區域 2023 年單價 (坪/萬元) 2024 年單價 (坪/萬元) 漲幅 (%) 價差 (萬元) 全市 20.4 23.0 12.7% 2.6 楠梓區 20.7 26.7 29.0% 6.0 新興區 18.9 22.3 18.0% 3.4 前金區 23.1 26.4 14.3% 3.3 鼓山區 29.1 32.4 11.3% 3.3 左營區 24.8 28.0 12.9% 3.2

▲高雄五大早買早省購屋區。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）



除了橋頭，早買早省第二名為新興區，近1年中古房價已從1字站上2字頭，鼓山區則從2字站穩3字頭，從各區價差來看，包含新興、前金、鼓山及左營區，早1年入手每坪單價皆省了至少3萬元，30坪宅就少負擔了近百萬元。

中信房屋高雄美術館加盟店店長尚倩慧指出，近年來高雄的發展重心逐漸向北移動，尤其是北高雄的左營與鼓山區，受惠於美術館特區、北城計畫、左營高鐵科技園區、新台17興建、左營機20以及富邦凹子底開發案等多項利多題材，吸引了眾多建商積極推案，推動區域新建案價格屢創新高。

目前，左營與鼓山一帶的新建案成交單價普遍落在4~5字頭上下，在新建案的帶動下，該區的中古屋房價也在持續升溫，目前區內屋齡20年以內中古屋的房價普遍都能達到3字頭以上的行情。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，然而今年下半年受信用管制影響，加上美大選川普強勢回歸，恐啟動高關稅策略，引發國際通膨，短期內房市交易趨向收斂。

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