房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

記者張雅雲／高雄報導

「府城永和豆漿大王」、「直江和食」、「京典鮮魚湯」位於岡山市區，都是當地知名老店，擁有不少死忠顧客，屋主一次打包3間店面，開出7380萬元求售，在地仲介透露，月租金約12~15萬元，換算租金報酬率約2%。

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▲「府城永和豆漿大王」、「直江和食」、「京典鮮魚湯」位於岡山市區，都是在當地知名老店，屋主一次打包3間店面出售。（圖／記者張雅雲攝）

「府城永和豆漿大王」、「直江和食」、「京典鮮魚湯」在岡山都是老字號名店，尤其「府城永和豆漿大王」根據Google Maps顯示，從街景服務最早的2009年就已開幕，「直江和食」、「京典鮮魚湯」分別在2012年、2014年也已開始營業，至少都是在地10年以上的老店，近期屋主求售，3間店面一次打包，開價7380萬元。

項目 詳細資料 店名 府城永和豆漿大王 直江和食 京典鮮魚湯 位置 公園東路 坪數 地坪92.2 坪 開價 7380 萬

▲出售店面小檔案。（ETtoday製表）

根據銷售資料表示，土地為92.2 坪，地上物為未保存登記，使用分區為住宅用地，換算單坪地價為79.9萬元。根據謄本，屋主都是同一位自然人，在地仲介透露，租期到明年9月，3間店面月租金合計約為12~15萬元，換算投報率約2%。

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，近年隨產業陸續進駐，岡山市中心生活機能相當成熟，不但火車站有捷運、台鐵共構，附近又有樂購廣場、秀泰影城、高醫岡山醫院、岡山秀傳醫院等建設陸續完工，區域生活機能完整，帶動店面蓬勃發展。

▲岡山市中心生活機能相當成熟，帶動店面蓬勃發展。（圖／記者張雅雲攝）

此外，岡山介於高雄與台南之間，是螺絲生產重鎮，隱形富豪不少，不少店面屋主相當惜售，釋出量也不多。

吳庭輝表示，該區為早期開發的市中心，且地段鄰近未來捷運站，商業機能發達，可建地不多，區域以透天為主，屋齡較高，換算單坪地價行情約為50~60萬元，買家若能與附近透天一起收購整合基地，整合開發較能創造最大土地價值。

▲公園東路附近有捷運紅線延伸線的RK2站，附近也有明星學校，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

吳庭輝說：「岡山房東隱形富豪多，多為自用、出租為主，該區整合難度高，單獨開發較不具開發效應。」

東昶璟房仲企業有限公司業務吳凱文表示，公園東路附近有捷運紅線延伸線的RK2站，附近也有明星學校，生活機能便利，該區近3年住家實登均沒有成交紀錄，主力透天店面地坪約25坪，整棟月租金約4~6萬元。

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