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地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

記者陳筱惠／台中報導

建商整合精華區土地不手軟，位於五期重劃區南屯區大墩家樂福對面的全家便利商店，根據實登揭露，於6月份時高價被台中在地開發商拿下，目前已知土地單價高達186.5萬元、目前揭露總價超過2.7億元，信義房屋專家認為，該地位置精華，建商購地進可攻、退可守。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲▼南屯,全家,大墩十一街,德鑫,獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全家大墩十一店6月份時高價被台中在地開發商拿下，目前已知土地單價高達186.5萬元、目前揭露總價超過2.7億元。（圖／記者陳筱惠攝）

位於五期重劃區大墩十一街口，4個十字路口分別THE TANGO天閣酒店、醫美診所、燒肉名店中山燒肉店、全家便利商店佔據，對面就是大墩家樂福與其商場、步行一個街口就是大名鼎鼎的公益路商圈。

▲▼南屯,全家,大墩十一街,德鑫,獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲五期重劃區大墩十一街口，4個十字路口分別THE TANGO天閣酒店、醫美診所、燒肉名店中山燒肉店、全家便利商店佔據。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登揭露，該全家便利商店所屬的大新段與其坐落的5塊土地，僅149.5坪土地，出現總價2.7億元的轉手交易，土地價格換算高達186.5萬元，經查，買方為台中開發商德鑫建設，並以自然人名義取得。

知情人士透露，建商未來還將持續整合，也因全家便利商店租約尚未到期，暫不開發，「開發商除看準地段精華，地區發展與人口也相對密集，此筆交易單價僅次於亞昕集團3月時拿下南屯區大進段地號860等7塊土地的單價。」

建商購入的土地為第二之一種商業區，最高建蔽率為70%、基準容積率為350%、上限容積率為500%，土地使用強度相當高，對此，信義房屋公益忠明店曾志凱分析：「 該區段位於大墩路上，周邊有相當多的連鎖店面，包含全家福、德恩堂等。」

▲▼ 公益路,磐鈺雲華,租金,角間,店面,公益商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地距離近5年南屯區的租賃店王「磐鈺雲華」角間店面步行也僅5分鐘路程。（圖／記者陳筱惠攝）

「主要也是因爲五期要找到角地，困難度高，加上該建物屋齡29年，具備危老重建價值，以開發商角度要打掉重練，或是整修後成為商場經營都可以，進可攻退可守。」曾志凱說。

而德鑫建設同時也具備商場經營的經驗，如美村路5層樓的「德鑫時尚廣場」，該區段過去也是停車場，2020年德鑫建設開始將平面停車場立體化開闢商場後，成功吸引燒肉、連鎖速食業者、藥妝店等大型品牌進駐。

▲▼南屯,全家,大墩十一街,德鑫,獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

以該區段租金行情來說，透店部分月租金6~8萬元左右，角間店面更是上看10萬元大關，該地距離近5年南屯區的租賃店王「磐鈺雲華」角間店面、單坪租金3818元，148坪面積月租金56萬5950元，步行也僅5分鐘路程。

不僅是德鑫建設，過去豐邑建設也曾經入手面積約684坪的北屯區東新段土地，地上物為7-11便利商店，總價11.96億元，當時締造四期重劃區東新段土地新高紀錄，目前已經推出新案「文心Olive」均價63萬元。

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關鍵字：台中南屯大墩路重劃區全家便利商店土地建商整合信義房屋

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